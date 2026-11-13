Del calor a las tormentas: así estará el tiempo en la provincia de buenos aires

La provincia de Buenos Aires tendrá un fin de semana marcado por condiciones meteorológicas cambiantes, con temperaturas agradables, lluvias y tormentas en distintos sectores del territorio bonaerense.

☀️ Viernes 13: calor y aumento de la inestabilidad

Este viernes se presenta con temperaturas templadas a cálidas, períodos de sol y nubosidad en aumento. Las máximas oscilarán entre los 25 y 29 grados en buena parte de la provincia.

Hacia la tarde y la noche se espera el avance de lluvias y tormentas, algunas fuertes, especialmente en sectores del oeste y sudoeste bonaerense.

⛈️ Sábado 14: lluvias y tormentas

El sábado estará caracterizado por una mayor inestabilidad, principalmente durante la madrugada y la mañana, con precipitaciones y tormentas de intensidad variable.

Las temperaturas máximas se ubicarán generalmente entre los 20 y 27 grados, mientras que hacia la tarde podrían registrarse mejoras temporarias.

⛅ Domingo 15: mejora parcial

Para el domingo se anticipa una mejora gradual de las condiciones meteorológicas, aunque persistirá abundante nubosidad y no se descartan lluvias aisladas en algunos sectores.

Las temperaturas continuarán agradables, con máximas próximas a los 24 y 28 grados en gran parte del territorio.

El fin de semana estará marcado por el paso de un sistema de inestabilidad, por lo que se recomienda prestar atención a las alertas meteorológicas vigentes, especialmente ante la posibilidad de tormentas intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.