UOM: cuánto aumenta el sueldo en diciembre y cómo impactan los $40.000 en el aguinaldo

Los trabajadores metalúrgicos llegan a diciembre con un nuevo tramo de la paritaria y una suma extraordinaria que puede modificar la liquidación de fin de año. El efecto sobre el recibo no es idéntico para todos: depende de la rama, la categoría, las horas trabajadas y los adicionales que perciba cada empleado.

El acuerdo firmado el 14 de agosto de 2026 por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresarias establece una actualización de los salarios básicos, una gratificación específica para diciembre y una regla importante para calcular el sueldo anual complementario (SAC). Conviene distinguir los tres conceptos para no duplicar importes ni confundir una suma paritaria con un supuesto bono navideño adicional.

El aumento que entra en vigencia en diciembre

Para las ramas alcanzadas por el acuerdo del CCT 260/75, el tramo de diciembre implica un 4% de incremento sobre los básicos de octubre. En la categoría ingresante de la Rama 17, el valor por hora pasa de $4.665,41 en octubre a $4.852,02 desde el 1° de diciembre. Es una referencia de convenio, no un salario mensual universal: la remuneración real se determina por horas, categoría, antigüedad y demás adicionales aplicables.

El entendimiento también contempla tramos posteriores: 2% desde enero de 2027 y 3,5% desde marzo de 2027. No corresponde aplicar esos porcentajes anticipadamente a diciembre.

Concepto Octubre/noviembre Diciembre 2026 Ingresante Rama 17, básico por hora $4.665,41 $4.852,02 Aumento del básico Tramo de octubre 4% Gratificación no remunerativa $50.000 en noviembre $40.000 Ingreso mínimo global de referencia, jornada completa $1.187.653 en noviembre $1.219.153

Atención: el ingreso mínimo global de referencia (IMGR) no es el sueldo básico ni un adicional que se suma automáticamente a todo recibo. Es un piso global de ingresos bajo las condiciones del acuerdo; para verificarlo se consideran conceptos remunerativos y no remunerativos, con exclusión de horas extras. Por eso tampoco corresponde sumar $1.219.153 más $40.000 como si fueran pagos independientes.

Qué son los $40.000 de diciembre y quiénes los cobran

La cláusula tercera del acta prevé una gratificación extraordinaria no remunerativa de $40.000 correspondiente a diciembre. Se paga junto con los haberes del mes; en el caso de los jornalizados, con la liquidación de la segunda quincena. El requisito general es mantener contrato vigente al último día del mes, dentro de las ramas y empresas comprendidas.

El importe es íntegro para quienes reúnen las condiciones y cumplen la jornada completa, salvo las reducciones previstas por ausencias injustificadas. Para jornadas parciales o reducidas corresponde la proporcionalidad. La suma puede estar sujeta a los aportes sindicales y de obra social expresamente contemplados en el acuerdo, aunque tenga carácter no remunerativo a otros efectos.

No es un bono navideño nuevo: forma parte de la paritaria pactada en agosto. Tampoco deben agregarse en diciembre las cuotas de $70.000 de la compensación abril-julio, porque el acuerdo las distribuyó entre agosto, septiembre y octubre.

Cómo influye la gratificación en el medio aguinaldo

Este es uno de los puntos más relevantes de la liquidación: el acta establece expresamente que las gratificaciones extraordinarias pactadas se toman como base para calcular el SAC. Por lo tanto, no corresponde excluir automáticamente los $40.000 por el solo hecho de figurar como no remunerativos.

La segunda cuota del aguinaldo toma como referencia el mejor ingreso mensual computable del semestre julio-diciembre, conforme a las reglas legales y convencionales aplicables. Para una persona que trabajó todo el semestre, la referencia general es el 50% de esa mejor base. Si trabajó menos tiempo, el resultado se ajusta proporcionalmente.

Un ejemplo exclusivamente didáctico: si el mejor mes computable del semestre totalizara $1.200.000, incluyendo los conceptos que correspondan según el acuerdo, la mitad sería $600.000 brutos. No se deben sumar otros $20.000 de manera automática si la gratificación ya está incorporada a esa base. Si hubiera otras variables, ausencias o condiciones particulares, la liquidación puede cambiar.

También pueden incidir horas extras y adicionales remunerativos. Para comprender ese aspecto, podés consultar nuestra guía sobre el ajuste del aguinaldo por horas extra y comisiones.

Cuánto cobraría un trabajador metalúrgico en diciembre

No existe una cifra única válida para todas las categorías. Un operario jornalizado debe multiplicar su valor hora vigente por las horas efectivamente liquidadas, agregar los adicionales que correspondan y considerar la gratificación de diciembre si reúne los requisitos. Luego debe analizar el SAC por separado, con su base correcta.

Por ejemplo, 200 horas a $4.852,02 representan $970.404 brutos de básico para un ingresante de Rama 17. A esa referencia se podrían agregar otros conceptos de convenio y los $40.000 pactados, sin olvidar que el IMGR exige verificar el piso global correspondiente. El resultado no equivale al neto de bolsillo ni permite anticipar un total definitivo sin conocer el recibo y las condiciones personales.

El acuerdo alcanza a las ramas del CCT 260/75 representadas por las cámaras firmantes, con exclusiones expresas para determinadas ramas de Tierra del Fuego. Tampoco debe extrapolarse sin revisión a regímenes metalúrgicos con acuerdos particulares.

Qué conviene revisar en el recibo de diciembre

Para controlar la liquidación, verificá la rama y categoría declaradas, el valor de la hora o básico mensual desde el 1° de diciembre, la cantidad de horas y adicionales, la gratificación extraordinaria de $40.000 o su proporcional, y la base utilizada para el medio aguinaldo. El IMGR sirve como control adicional, no como suma extra.

La fuente principal es el acta paritaria del 14 de agosto de 2026 publicada por la UOM San Francisco, especialmente sus cláusulas segunda, tercera y sexta. Los importes informados corresponden al acuerdo vigente y no constituyen una estimación de un nuevo bono de fin de año.