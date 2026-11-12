Tras los feriados por la visita del papa, noviembre tendrá otro fin de semana largo

Luego de las jornadas especiales que se vivieron en la Argentina con motivo de la histórica visita del papa León XIV, el calendario de noviembre todavía reserva un nuevo feriado nacional que permitirá disfrutar de tres días consecutivos de descanso.

En la provincia de Buenos Aires, donde este miércoles 11 de noviembre fue feriado por las actividades del Pontífice en Luján, la actividad habitual se retomó este jueves 12. Sin embargo, dentro de pocos días llegará otra oportunidad para descansar o realizar una escapada turística.

¿Cuándo será el próximo fin de semana largo?

El próximo feriado nacional será el lunes 23 de noviembre, cuando se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha original es el 20 de noviembre.

De esta manera, se conformará un fin de semana largo de tres días:

Sábado 21 de noviembre.

Domingo 22 de noviembre.

Lunes 23 de noviembre (feriado nacional).

La conmemoración recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845, un acontecimiento fundamental en la defensa de la soberanía argentina.

¿Cuáles serán los últimos feriados de 2026?

Después del descanso de noviembre, diciembre ofrecerá nuevas oportunidades para disfrutar de jornadas libres.

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos. En el sector privado, su otorgamiento dependerá del empleador.

día no laborable con fines turísticos. En el sector privado, su otorgamiento dependerá del empleador. Martes 8 de diciembre: feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad, feriado nacional inamovible.

La combinación del lunes 7 y martes 8 de diciembre permitirá disfrutar de hasta cuatro días consecutivos de descanso, desde el sábado 5, para quienes tengan libre la jornada turística.

Por su parte, Navidad caerá viernes y dará lugar al último fin de semana largo de 2026, comprendido entre el 25 y el 27 de diciembre.

Así, cuando faltan menos de dos meses para terminar el año, el calendario todavía ofrece tres oportunidades de descanso extendido, una circunstancia que también genera expectativas en los destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires.