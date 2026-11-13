Fin de clases 2026: el cronograma oficial distrito por distrito y el feriado largo que queda antes del cierre

Si ya estás organizando las vacaciones de verano o las actividades familiares de diciembre, ya está definido el cronograma oficial con el último día de clases en todo el país.

Aunque el Consejo Federal de Educación (CFE) exige un piso mínimo de 190 días de clase efectivos, cada distrito administra su propia agenda. Repasá qué día baja la persiana cada escuela y cuál es el último fin de semana largo antes del cierre.

Por qué hay diferencias entre CABA y la Provincia de Buenos Aires

A pesar de su cercanía geográfica, el cierre escolar en el Área Metropolitana no coincidirá. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) las aulas cerrarán el viernes 18 de diciembre, tras una semana completa sin feriados intermedios.

En cambio, en la Provincia de Buenos Aires el último día de clases será el martes 22 de diciembre. Esa diferencia de cuatro días se debe al inicio escalonado: mientras en CABA el año arrancó el 25 de febrero, en territorio bonaerense las clases comenzaron el 2 de marzo.

Las provincias que terminan antes y las que cierran más tarde

Del total de 24 jurisdicciones del país, 20 distritos unificarán su cierre el viernes 18 de diciembre, cumpliendo con los 190 días pautados. Sin embargo, cuatro provincias tienen fechas excepcionales en los extremos del calendario:

Formosa: será la primera en iniciar el receso de verano, finalizando las clases el jueves 17 de diciembre .

será la primera en iniciar el receso de verano, finalizando las clases el . Buenos Aires y Mendoza: extenderán la actividad escolar hasta el martes 22 de diciembre .

extenderán la actividad escolar hasta el . La Pampa: será la última jurisdicción del país en bajar la persiana escolar, el miércoles 23 de diciembre.

Calendario completo: cuándo terminan las clases en las 24 jurisdicciones

Para evitar confusiones al momento de planificar viajes, este es el listado oficial con la fecha exacta de finalización del ciclo lectivo 2026 distrito por distrito:

Jueves 17 de diciembre: Formosa.

Formosa. Viernes 18 de diciembre: CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Martes 22 de diciembre: Provincia de Buenos Aires y Mendoza.

Provincia de Buenos Aires y Mendoza. Miércoles 23 de diciembre: La Pampa.

El último fin de semana largo antes de las vacaciones

Antes de llegar a la recta final de diciembre, alumnos, docentes y familias tendrán un último descanso extendido en noviembre. El próximo fin de semana largo irá del sábado 21 al lunes 23 de noviembre.

El descanso responde a la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional (cuya fecha original es el viernes 20 de noviembre), que al ser un feriado trasladable pasa al lunes siguiente y habilita tres días consecutivos sin clases.