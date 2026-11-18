Los trabajadores metalúrgicos tienen una particularidad para diciembre: además de la actualización de los básicos, el acuerdo de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) contempla gratificaciones extraordinarias que no se deben pasar por alto al revisar el medio aguinaldo.

Este detalle puede generar dudas porque en muchos convenios una suma no remunerativa queda fuera de la base habitual. Sin embargo, el tratamiento no es universal: depende de cómo fue pactada y homologada cada asignación.

El acuerdo salarial de la UOM, con vigencia desde agosto de 2026 hasta abril de 2027 para las ramas alcanzadas, permite separar tres conceptos distintos: salario básico, gratificaciones extraordinarias y Sueldo Anual Complementario.

Qué gratificaciones cobran los metalúrgicos antes de diciembre

La negociación publicada por la UOM establece asignaciones fijas extraordinarias con los siguientes valores:

Mes devengado Gratificación extraordinaria no remunerativa Agosto de 2026 $30.000 Septiembre de 2026 $40.000 Octubre de 2026 $30.000 Noviembre de 2026 $50.000 Diciembre de 2026 $40.000

Se trata de las gratificaciones pactadas en el tramo mencionado. No deben confundirse con una suma compensatoria anterior de $210.000, acordada para otro período y distribuida en tres cuotas de $70.000 de agosto a octubre.

La percepción individual está sujeta a las condiciones del acta y a que el trabajador se encuentre comprendido en la rama y situación contractual prevista.

¿Las gratificaciones no remunerativas cuentan para el aguinaldo?

El acuerdo homologado contiene una precisión relevante: las gratificaciones extraordinarias pactadas inciden en el cálculo del SAC, aunque se definan como no remunerativas para determinados efectos.

Esto demuestra por qué sería erróneo eliminar automáticamente todos los conceptos con etiqueta “no remunerativo” al calcular el aguinaldo metalúrgico. La incidencia tiene que revisarse en las cláusulas específicas del convenio, junto con las escalas de la rama a la que pertenece cada empleado.

Tampoco corresponde sumar directamente los $50.000 de noviembre y los $40.000 de diciembre y dividir el total por dos para afirmar que todo trabajador cobrará exactamente $45.000 adicionales de SAC. La forma de incidencia y la liquidación dependen de los términos del acta y de los otros importes del semestre.

Ejemplos de medio aguinaldo según la base de cada trabajador

Como orientación general, para un semestre trabajado completo, la mitad de la mejor remuneración mensual computable constituye la referencia de partida.

Mejor base mensual computable hipotética 50% como referencia de SAC bruto $1.000.000 $500.000 $1.250.000 $625.000 $1.500.000 $750.000

Los ejemplos no representan categorías de la UOM ni incluyen una estimación adicional de gratificaciones. La liquidación real debe aplicar el acta, los importes de la rama, las horas, los adicionales y los descuentos que correspondan.

Qué pasa con categorías y ramas diferentes

La UOM publica planillas diferenciadas para actividades y ramas. Por eso no es correcto usar un mismo básico para un operario metalúrgico, un trabajador de otra especialidad o una categoría profesional sin verificar su convenio y la escala aplicable.

En el sitio de Convenios y Salarios de la UOM se encuentran el acuerdo salarial de agosto 2026 a abril 2027, sus anexos por rama y la documentación de homologación.

INFOZONA había explicado cómo aumenta el sueldo metalúrgico en diciembre y qué efecto tiene en el aguinaldo. La presente guía se concentra en la incidencia de los pagos extraordinarios.

Cuándo corresponde pagar el aguinaldo de diciembre

La segunda cuota del SAC de los empleados en relación de dependencia tiene como fecha legal de referencia el 18 de diciembre de 2026. Si diciembre termina con una remuneración superior a la estimada, puede corresponder un ajuste de la cuota.

Antes del pago, es conveniente guardar recibos de julio a noviembre y revisar la liquidación de diciembre. Los cambios de categoría, ingreso durante el semestre, horas adicionales y otras variables también pueden modificar el monto final.

Qué revisar en la liquidación UOM

Rama y categoría: identificar el anexo salarial que corresponda.

identificar el anexo salarial que corresponda. Gratificaciones: verificar la asignación de noviembre y la prevista para diciembre.

verificar la asignación de noviembre y la prevista para diciembre. Cláusula SAC: observar el tratamiento específico de las gratificaciones extraordinarias.

observar el tratamiento específico de las gratificaciones extraordinarias. Compensación previa: no confundir las tres cuotas anteriores de $70.000 con las sumas mensuales vigentes.

no confundir las tres cuotas anteriores de $70.000 con las sumas mensuales vigentes. Bruto y neto: identificar los descuentos aplicados antes de comparar con los importes depositados.

Si hay diferencias, la referencia primaria para revisar el caso es el acta de la rama correspondiente y los recibos emitidos por el empleador. Un mismo título sindical no asegura que toda la actividad cobre exactamente la misma cifra de aguinaldo.