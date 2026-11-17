El periodista argentino Nelson Castro quedó en el centro de una fuerte polémica internacional luego de realizar comentarios sobre la ciudad peruana de Chiclayo durante la cobertura de la visita del papa León XIV.

Sus expresiones provocaron indignación entre numerosos ciudadanos, periodistas y autoridades de Perú, que consideraron despectiva su manera de describir las condiciones de vida de la población.

El episodio ocurrió el viernes 13 de noviembre, cuando el periodista de TN realizaba una transmisión en vivo desde Chiclayo, ciudad donde el actual pontífice ejerció como obispo durante varios años.

Mientras recorría las inmediaciones de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Castro mostró viviendas sin terminar, calles de tierra y diferentes aspectos de la infraestructura urbana.

“Calles de tierra, mugre, todas casas a medio terminar”, expresó durante su comunicación con Jonatan Viale. También calificó al lugar como una “ciudad precaria”, palabras que rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales.

Si bien el periodista destacó la hospitalidad de los habitantes y la generosidad con la que recibían a los visitantes, sus apreciaciones sobre el entorno generaron cuestionamientos por el tono utilizado.

Un gobernador peruano respondió con dureza

La controversia alcanzó mayor repercusión cuando Jorge Pérez, gobernador regional de Lambayeque, jurisdicción a la que pertenece Chiclayo, salió públicamente al cruce del periodista argentino.

“Hay un descerebrado que se llama Nelson Castro y es argentino”, manifestó el funcionario, visiblemente molesto por las declaraciones.

Pérez cuestionó que el comunicador hubiera llegado a su país para mostrar lo que consideró una imagen negativa de la ciudad y le reclamó explicaciones públicas.

También defendió a los trabajadores que utilizan mototaxis para ganarse la vida y sostuvo que las dificultades económicas de determinados sectores no justifican una descripción que pueda afectar la dignidad de sus habitantes.

La televisión peruana también cuestionó al periodista

Las críticas se extendieron a diferentes programas televisivos. Una de las respuestas más contundentes llegó de la periodista y escritora Carla García, quien se refirió al episodio durante el programa Beto a Saber, emitido por Willax Televisión.

La comunicadora defendió la identidad cultural, histórica y económica de Chiclayo, recordando que la región cuenta con importantes atractivos arqueológicos, como las pirámides de Túcume y las Tumbas Reales del Señor de Sipán.

Además, cuestionó que una cobertura internacional se concentrara principalmente en las carencias materiales sin ofrecer una descripción más amplia de la comunidad.

Las críticas también alcanzaron a la periodista argentina Mercedes Ninci por otros comentarios realizados durante la gira papal.

La ciudad peruana que tiene un vínculo especial con León XIV

La polémica adquirió particular sensibilidad debido a la estrecha relación que mantiene Chiclayo con el papa León XIV.

Antes de convertirse en pontífice, Robert Francis Prevost desarrolló allí una parte fundamental de su actividad religiosa. Fue nombrado obispo de la diócesis en 2015 y permaneció al frente de esa comunidad hasta 2023.

Durante aquellos años construyó un fuerte vínculo con los habitantes, que lo consideran una figura muy cercana y recuerdan especialmente su labor pastoral.

Su reciente visita a Perú despertó una enorme emoción entre los fieles, especialmente en Chiclayo, donde fue recibido con numerosas muestras de afecto.

Una polémica que trascendió las fronteras

El episodio también tuvo repercusión en la prensa peruana. El diario La República reflejó las críticas de usuarios que interpretaron las expresiones del periodista argentino como despectivas hacia la población local.

No obstante, las opiniones no fueron unánimes: mientras algunos rechazaron su manera de describir la ciudad, otros señalaron que los problemas de infraestructura y las desigualdades sociales también forman parte de la realidad que puede mostrar una cobertura periodística.

La discusión terminó trascendiendo las declaraciones de Nelson Castro y abrió un debate sobre cómo se retratan la pobreza y las condiciones de vida de una comunidad ante una audiencia internacional.