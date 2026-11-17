Este martes 17 de noviembre se celebra en la Argentina el Día de la Militancia Peronista, una fecha que recuerda el histórico regreso de Juan Domingo Perón al país en 1972, luego de más de 17 años de exilio.

El acontecimiento marcó un momento decisivo en la historia política argentina, después de que Perón fuera derrocado en 1955 y el peronismo permaneciera proscripto durante varios años.

El 17 de noviembre de 1972, Perón aterrizó en Ezeiza en medio de una intensa lluvia, donde miles de seguidores intentaron recibirlo. Una de las imágenes más recordadas muestra al dirigente sindical José Ignacio Rucci sosteniendo un paraguas para protegerlo.

Actos y actividades en la Provincia

En este 2026, el peronismo conmemora la fecha en medio de un proceso de reorganización política de cara a las elecciones de 2027.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof no tiene previsto encabezar un acto central este martes, ya que concentrará su convocatoria política el viernes 20 de noviembre en Punta Indio, coincidiendo con el Día de la Soberanía Nacional.

A 54 años de aquel histórico regreso, el Día de la Militancia continúa siendo una de las fechas más significativas para el movimiento justicialista, como símbolo del compromiso político y la participación popular.