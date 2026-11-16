Bancos bonaerenses: ¿cuándo comenzará a regir el horario de verano?

A dos semanas de la fecha propuesta para implementar el horario bancario de verano, crecen las consultas entre los clientes de la provincia de Buenos Aires.

La posibilidad de que los bancos comiencen a atender más temprano vuelve a cobrar protagonismo en la provincia de Buenos Aires. La Asociación Bancaria solicitó formalmente al gobernador Axel Kicillof que se implemente nuevamente el horario de verano, una modalidad que ya se aplicó durante las últimas temporadas.

La propuesta establece que las sucursales bancarias comprendidas en la medida abran sus puertas al público a las 8:00 y finalicen la atención a las 13:00 horas, en reemplazo del esquema habitual de 10:00 a 15:00.

Sin embargo, al lunes 16 de noviembre, no se pudo verificar la publicación de una nueva disposición provincial que confirme su entrada en vigencia para la temporada 2026/2027.

¿Cuándo comenzaría el nuevo horario bancario?

El cronograma solicitado por el gremio contempla:

Inicio: lunes 30 de noviembre de 2026.

lunes 30 de noviembre de 2026. Finalización: martes 23 de marzo de 2027.

martes 23 de marzo de 2027. Atención al público: de 8:00 a 13:00 horas.

de 8:00 a 13:00 horas. Jornada del personal bancario: de 7:45 a 15:15 horas.

La modificación no reduciría la cantidad de horas de atención presencial, sino que trasladaría las cinco horas habituales a una franja más temprana.

¿Por qué se busca adelantar la atención?

El principal objetivo es evitar la exposición de clientes y trabajadores a las temperaturas más elevadas del verano, especialmente durante las horas del mediodía y las primeras de la tarde.

La medida resulta particularmente importante para jubilados, pensionados y personas mayores que concurren a las sucursales para cobrar haberes, retirar dinero o realizar trámites que requieren atención personalizada.

También permitiría que comerciantes y trabajadores puedan efectuar determinadas operaciones bancarias durante las primeras horas de la mañana.

¿El cambio alcanzaría al Banco Provincia y a los bancos privados?

Durante la temporada anterior, el horario especial se aplicó en 108 municipios bonaerenses, mediante el Decreto Provincial 2894/2025.

La disposición comprendió sucursales de bancos públicos y privados ubicadas en los distritos incluidos.

Para el próximo verano, todavía deberá determinarse oficialmente qué municipios estarán alcanzados. Por lo tanto, no corresponde dar por confirmado que todas las sucursales de la provincia modificarán sus horarios.

¿Qué ocurrirá con los cajeros automáticos y las operaciones digitales?

El eventual cambio solamente afectaría la franja de atención presencial.

Los cajeros automáticos, las transferencias, el home banking y las aplicaciones bancarias, incluida Cuenta DNI, mantendrían sus modalidades habituales de funcionamiento, sujetas a las condiciones de cada servicio.

De esta manera, los clientes podrían continuar utilizando los canales electrónicos fuera del horario de atención por ventanilla.