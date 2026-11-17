Para los trabajadores del campo, diciembre llega con una particularidad: no todos cobran un sueldo mensual uniforme ni tienen la misma modalidad de contratación. Hay peones permanentes, tractoristas, personal de cosecha y trabajadores temporarios, cada uno con escalas y períodos de actividad diferentes.

Esa diversidad explica por qué el medio aguinaldo no se calcula exactamente igual en todos los establecimientos. Los ingresos, la categoría, los adicionales por antigüedad y las jornadas efectivamente trabajadas son determinantes para obtener el importe real.

La referencia general es la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), pero el marco normativo específico es el Régimen de Trabajo Agrario de la Ley 26.727, junto con las escalas que aprueba la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA).

Cuánto cobra un peón rural según las escalas de noviembre y diciembre

Las escalas del personal permanente de prestación continua difundidas para el último tramo de 2026 sitúan el básico del peón general en $1.235.833,53 mensuales. En las planillas se identifica, por separado, una suma no remunerativa de $12.465.

Otros valores básicos informados para noviembre y diciembre son $1.267.286,73 para peón único, $1.280.012,44 para ovejeros y $1.315.590,52 para diversas tareas especializadas incluidas en el régimen general.

Los importes son referencias por categoría, no el sueldo neto de todas las personas del sector. Las actividades específicas, los convenios aplicables, las zonas, la antigüedad y la modalidad de trabajo pueden modificar el salario.

Cuánto sería el medio aguinaldo de un peón general

Si una persona trabajó el semestre completo y su mayor remuneración computable fuera únicamente un básico mensual de $1.235.833,53, el 50% equivale a $617.916,77 brutos, antes de ajustes y deducciones. Es una simulación de cálculo, no una liquidación oficial ni el valor que necesariamente cobrarán todos los peones.

El ejemplo no incorpora la suma identificada como no remunerativa porque su tratamiento debe verificarse específicamente en el acuerdo correspondiente. Tampoco contempla antigüedad, horas extraordinarias ni otros conceptos remunerativos individuales.

Mayor salario computable del semestre (ejemplo) Medio aguinaldo bruto si trabajó todo el semestre $1.000.000 $500.000 $1.200.000 $600.000 $1.235.833,53 $617.916,77 $1.500.000 $750.000

Las cifras de la tabla se limitan a ilustrar el cálculo general sobre una base computable. No suman ingresos no remunerativos ni sustituyen el recibo del establecimiento.

Los trabajadores de cosecha y los temporarios también tienen derecho

La Ley 26.727 reconoce el aguinaldo también para las personas contratadas bajo modalidades temporarias. El artículo 20 establece que, cuando termina el contrato, el empleador debe abonar el SAC proporcional y la indemnización sustitutiva de vacaciones prevista para esa modalidad, según corresponda.

Por ejemplo, si una persona trabaja solamente dos meses durante una campaña agrícola, el cálculo no puede hacerse como si hubiera estado contratada de julio a diciembre. Se atiende al período trabajado, las remuneraciones devengadas y las reglas del régimen.

Es un punto especialmente relevante en la provincia de Buenos Aires, donde conviven establecimientos ganaderos, tamberos, agrícolas y actividades estacionales con distintos calendarios de producción.

¿Qué pasa con quienes cobran por día o por rendimiento?

La ley admite que el salario rural se fije por mes, jornal, hora o rendimiento. El artículo 33 dispone que en todos esos casos corresponde abonar el aguinaldo.

Para una persona que cobra por jornal, no alcanza con tomar el valor diario y dividirlo por dos. Primero debe reconstruirse correctamente la remuneración del período, incluyendo los conceptos que correspondan, y recién después calcular el SAC o su proporcional.

La Ley de Trabajo Agrario actualizada es la referencia principal para estas situaciones. La autoridad de aplicación y la CNTA fijan las escalas y condiciones específicas por actividad.

Qué revisar antes del pago de diciembre

Categoría: verificar si figura como peón general, encargado, capataz, tractorista o actividad específica.

verificar si figura como peón general, encargado, capataz, tractorista o actividad específica. Tipo de contrato: permanente, temporario o discontinuo; el período real afecta el proporcional.

permanente, temporario o discontinuo; el período real afecta el proporcional. Remuneración computable: diferenciar el básico, adicionales, horas de trabajo y sumas no remunerativas.

diferenciar el básico, adicionales, horas de trabajo y sumas no remunerativas. Antigüedad: comprobar que se haya aplicado la bonificación correspondiente a la relación de trabajo.

comprobar que se haya aplicado la bonificación correspondiente a la relación de trabajo. Descuentos: no confundir el SAC bruto con el depósito neto.

Para entender el mecanismo proporcional cuando una persona empezó a trabajar durante el segundo semestre, INFOZONA ya explicó cómo se calcula el aguinaldo cuando no se trabajaron todos los meses.

La consulta individual debe considerar las escalas homologadas de la actividad concreta y los recibos reales. No se puede prometer una misma cifra de aguinaldo a toda la actividad rural tomando únicamente el salario testigo del peón general.