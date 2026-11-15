Dolor, lágrimas y emoción en el último adiós al sargento federico colarusso

En una ceremonia cargada de dolor y respeto, este domingo 15 de noviembre fueron despedidos en el Cementerio Municipal de Ranchos los restos del sargento Federico Colarusso, quien perdió la vida el viernes por la noche en Chascomús, en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas y que son objeto de una investigación judicial.

El efectivo, que prestaba servicios en el Destacamento de Policía de Seguridad Vial de Lezama, recibió el último adiós en la ciudad de Ranchos, donde residía, acompañado por familiares, amigos y compañeros de la fuerza, quienes le rindieron una emotiva Guardia de Honor policial.

Colarusso falleció tras recibir un disparo en el pecho proveniente del arma reglamentaria del subcomisario que se encontraba al frente de la Estación de Policía Comunal de Chascomús.

Su muerte provocó una profunda conmoción, tanto en General Belgrano, de donde era oriundo como en Ranchos, dónde residía y en Lezama, donde desarrollaba sus funciones y era conocido por numerosos integrantes de la comunidad.

La despedida de este domingo constituyó un momento de profundo pesar, aunque el dolor estuvo acompañado por numerosos interrogantes sobre las circunstancias en que se produjo el disparo fatal.

Un procedimiento que terminó de manera inexplicable

El trágico episodio ocurrió el viernes 13 de noviembre, alrededor de las 20 horas, en el barrio Lomas Altas de Chascomús, durante un procedimiento destinado a detener a personas sospechadas de haber cometido delitos en Alejandro Korn, partido de San Vicente.

Según las primeras reconstrucciones, cuatro sospechosos fueron interceptados tras un intento de fuga y un intercambio de disparos.

Uno de los aspectos que deberá esclarecer la investigación es si el disparo que terminó con la vida de Colarusso se produjo cuando los sospechosos ya se encontraban reducidos y esposados, como indican las versiones iniciales.

En esas circunstancias, el arma que manipulaba el jefe policial de Chascomús se habría accionado y el proyectil impactó en el tórax del sargento, provocándole una herida mortal.

La versión inicial plantea la posibilidad de un disparo accidental, pero esa explicación no constituye una conclusión judicial y deberá ser acreditada mediante las correspondientes pericias.

La Justicia deberá esclarecer lo sucedido

La investigación quedó bajo la responsabilidad de la Fiscalía N.º 9 de Chascomús, a cargo de la doctora Daniela Bertoletti Tramuja, y la causa fue caratulada inicialmente como homicidio culposo.

El jefe policial involucrado fue apartado de sus funciones y quedó imputado en el expediente.

También se informó que la Policía Federal Argentina interviene en las actuaciones, teniendo en cuenta que el hecho involucra a integrantes de la propia Policía Bonaerense.

Las pericias balísticas, la autopsia y las declaraciones de quienes participaron del operativo serán fundamentales para determinar cómo se produjo la detonación, en qué condiciones era manipulada el arma y si existieron incumplimientos de los protocolos de seguridad.

La investigación deberá ofrecer respuestas concretas sobre una muerte ocurrida en circunstancias particularmente difíciles de comprender.

El silencio oficial y la necesidad de explicaciones

Otro aspecto que llama la atención es la falta de explicaciones públicas detalladas, hasta el momento, por parte de las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y de las autoridades municipales de Chascomús sobre lo sucedido.

Se trata de un episodio de extrema gravedad, en el que un efectivo policial perdió la vida como consecuencia de un disparo efectuado con el arma reglamentaria de un superior jerárquico.

En Lezama, las autoridades municipales del área de Seguridad y Defensa Civil expresaron públicamente sus condolencias a familiares, amigos y compañeros del sargento.

Sin embargo, la trascendencia del hecho y las circunstancias en que ocurrió hacen necesario que las autoridades competentes brinden información precisa, sin interferir en el desarrollo de la investigación judicial.

No se trata de adelantar responsabilidades ni de formular acusaciones sin pruebas, sino de reclamar transparencia institucional ante una muerte que exige ser esclarecida.

En ese sentido, se espera que en las próximas horas la Fiscalía interviniente pueda proporcionar información oficial acerca del avance de las actuaciones, las medidas adoptadas y los elementos que permitan comprender lo ocurrido.

Ranchos le dio el último adiós

La ceremonia realizada este domingo en el Cementerio Municipal de Ranchos estuvo marcada por la tristeza y el respeto hacia el sargento fallecido.

La presencia de sus compañeros de la fuerza y la Guardia de Honor policial constituyeron el último reconocimiento a quien perdió la vida mientras participaba de un procedimiento de seguridad.

La Guardia de Honor fue el homenaje a su memoria. El esclarecimiento de las circunstancias de su muerte es ahora una responsabilidad que corresponde a la Justicia.

Mientras sus familiares, amigos y compañeros atraviesan momentos de profundo dolor, permanece una pregunta que merece una respuesta definitiva: ¿cómo fue posible que un sargento perdiera la vida por un disparo proveniente del arma de un superior durante un procedimiento policial?

La respuesta deberá surgir de una investigación rigurosa, independiente y transparente.

PH. Cristian Sebastiani