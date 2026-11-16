Tragedia en ruta 3: un muerto tras fuerte choque entre un camión y una camioneta en las flores

Un choque frontal entre una camioneta Volkswagen Amarok y un camión Iveco con semirremolque provocó la muerte de un hombre durante las primeras horas de este lunes 16 de noviembre en la Ruta Nacional 3, en jurisdicción del partido bonaerense de Las Flores.

El siniestro se produjo aproximadamente a las 6:00 de la mañana, en el kilómetro 192,700, por circunstancias que todavía son materia de investigación.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la camioneta falleció en el lugar, luego de quedar atrapado en el vehículo. Hasta el momento, su identidad no fue informada oficialmente.

Una mujer resultó gravemente herida

Una mujer de 46 años, que viajaba como acompañante en la Amarok, sufrió lesiones de consideración y fue trasladada al hospital local.

Según la información preliminar, ambos ocupantes de la camioneta serían oriundos de Bahía Blanca.

Por su parte, el conductor del transporte de carga, domiciliado en San Miguel del Monte, no presentaba lesiones aparentes, aunque también fue derivado al centro de salud por precaución.

Importante operativo y tránsito afectado

En el lugar intervinieron Bomberos Voluntarios de Las Flores, personal de emergencias médicas y agentes de seguridad vial.

Debido a la magnitud del choque, la calzada quedó obstruida y se implementó un sistema de circulación asistida por la colectora mientras se desarrollaban las tareas de emergencia y las pericias.

Las autoridades deberán determinar cómo se produjo la colisión frontal y qué circunstancias desencadenaron el fatal desenlace.

PH. Noticias Azul