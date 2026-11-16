La muerte del joven efectivo de la Policía Bonaerense, que prestaba servicios en el Destacamento de Seguridad Vial de Lezama, continúa generando conmoción e interrogantes.

La muerte del sargento Federico Colarusso, de 33 años, ocurrida el viernes 13 de noviembre durante un procedimiento policial en Chascomús, abrió una investigación judicial que deberá esclarecer las circunstancias en las que recibió un disparo mortal proveniente del arma reglamentaria de un superior.

El funcionario involucrado es el subcomisario José Ignacio Molina, de 43 años, quien se desempeñaba como jefe de turno de la Comisaría de Chascomús y cuenta con aproximadamente 21 años de antigüedad en la institución.

Molina fue imputado por homicidio culposo y apartado preventivamente de sus funciones. Sin embargo, continúa en libertad.

Un disparo mortal cuando los sospechosos ya estaban detenidos

El episodio ocurrió alrededor de las 20 horas del viernes 13, en el barrio Lomas Altas de Chascomús, en inmediaciones de un sector de cabañas cercano a la laguna.

Allí se desarrollaba un procedimiento destinado a detener a cuatro personas investigadas por su presunta participación en hechos delictivos registrados en Alejandro Korn, partido de San Vicente.

Para llevar adelante el operativo, las autoridades de Chascomús solicitaron apoyo a otras dependencias policiales, entre ellas el Destacamento de Seguridad Vial de Lezama, donde prestaba servicios Colarusso.

Según la reconstrucción conocida hasta el momento, los sospechosos intentaron escapar y se produjo un intercambio de disparos. Finalmente, los cuatro hombres fueron reducidos y esposados.

Fue entonces cuando ocurrió el hecho que ahora investiga la Justicia.

Cuando los detenidos ya estaban bajo control policial, se produjo un disparo del arma que manipulaba el subcomisario Molina. El proyectil impactó en el pecho de Federico Colarusso, provocándole heridas de extrema gravedad.

El sargento fue trasladado al Hospital Municipal de Chascomús, donde lamentablemente falleció.

Otro aspecto que deberá ser esclarecido es que Colarusso no llevaba colocado un chaleco antibalas, pese a participar de un procedimiento que inicialmente presentaba riesgos.

¿Por qué el subcomisario no está detenido?

La pregunta surge inevitablemente ante la gravedad de lo sucedido: ¿por qué un funcionario policial involucrado en la muerte de otro efectivo puede permanecer en libertad mientras se desarrolla la investigación?

La explicación jurídica está relacionada, entre otros factores, con la calificación penal asignada inicialmente al hecho y con los requisitos legales para disponer una detención.

La investigación, a cargo de la fiscal Daniela Bertoletti, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 9 de Chascomús, fue encuadrada inicialmente como homicidio culposo.

Esta figura, contemplada en el artículo 84 del Código Penal argentino, se aplica cuando una persona provoca la muerte de otra sin intención de hacerlo, pero como consecuencia de una conducta imprudente, negligente, imperita o contraria a los deberes que debía cumplir.

El homicidio culposo contempla penas de uno a cinco años de prisión, además de una eventual inhabilitación especial.

A diferencia del homicidio doloso, esta calificación no supone que haya existido intención de matar. Sin embargo, estar imputado por homicidio culposo no significa que una persona quede automáticamente en libertad ni que esté exenta de responsabilidad penal.

La Justicia debe evaluar las circunstancias particulares del caso y los requisitos procesales para ordenar una medida restrictiva de la libertad, incluidos los posibles riesgos de fuga o de entorpecimiento de la investigación.

La eventual ausencia de una detención tampoco equivale a una absolución ni implica que la investigación haya concluido.

La carátula puede cambiar y también la situación judicial del subcomisario

Un aspecto fundamental es que la calificación de homicidio culposo es provisoria y puede modificarse durante la investigación.

Los resultados de la autopsia, las pericias balísticas, el análisis del arma reglamentaria y las declaraciones de quienes participaron del procedimiento serán determinantes para reconstruir lo sucedido.

Entre otras cuestiones, deberá establecerse cómo se produjo exactamente el disparo, en qué condiciones se encontraba el arma, por qué estaba siendo manipulada y si se cumplieron los protocolos de seguridad correspondientes.

Si las pruebas reunidas permiten establecer una conducta penalmente distinta de la considerada inicialmente, la Fiscalía podría modificar la imputación.

Esa eventual modificación también podría repercutir en la situación procesal del subcomisario, incluyendo la posibilidad de que se soliciten nuevas medidas judiciales.

Por ahora, corresponde esperar los resultados de las actuaciones y evitar conclusiones anticipadas sobre responsabilidades que todavía deben ser determinadas por la Justicia.

Paralelamente, la División de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense dispuso el apartamiento preventivo de Molina, quien debió entregar su arma reglamentaria, placa y uniforme.

Profundo dolor en Ranchos durante la despedida del sargento

Mientras avanza la investigación, el fallecimiento de Federico Colarusso provocó una profunda conmoción en Ranchos, localidad donde residía junto a su familia, y también en Lezama, donde desarrollaba su actividad profesional.

Este domingo 15 de noviembre, sus restos fueron despedidos e inhumados en el Cementerio Municipal de Ranchos, en una jornada marcada por el dolor de familiares, amigos, vecinos y compañeros de la Policía Bonaerense.

Durante la despedida se le rindieron honores policiales, en reconocimiento a su condición de integrante de la fuerza. La tragedia dejó una familia profundamente afectada y, especialmente, a una pequeña hija de apenas seis años que perdió a su padre.

La desgarradora carta de Fiamma Genaro: una despedida llena de amor y un pedido de justicia

Una de las expresiones más conmovedoras fue la de Fiamma Genaro, pareja de Federico y madre de su hija de seis años, quien compartió en sus redes sociales una extensa carta de despedida.

En su mensaje, recordó el amor que los unía, los proyectos compartidos y los años de convivencia.

Fiamma expresó su agradecimiento por el acompañamiento que recibió de Federico a lo largo de la relación y destacó que el bienestar de la familia siempre había sido una prioridad para él.

También recordó que el próximo 21 de noviembre iban a cumplir siete años juntos, una fecha que esperaban celebrar y que ahora quedó atravesada por una pérdida irreparable.

En sus palabras aparecen el dolor, la incredulidad y la angustia de tener que continuar una vida que ambos habían imaginado juntos hasta la vejez.

La joven también aseguró que la familia acompañará y cuidará de su pequeña hija, a quien cariñosamente llama Romita.

Pero su mensaje no fue solamente una despedida. También incluyó una firme promesa de buscar justicia por lo sucedido. “Te prometo que se va a hacer justicia, esto no va a quedar así”, escribió Fiamma en uno de los pasajes más significativos de su publicación.

Su carta concluyó con palabras de amor y una despedida que refleja la dimensión de la tragedia familiar: “Te amo con todo lo que soy mi amor.. Hasta luego”.

Una muerte que exige respuestas

La investigación por el fallecimiento de Federico Colarusso se encuentra en una etapa en la que todavía existen interrogantes fundamentales.

¿Cómo pudo producirse un disparo mortal entre integrantes de una misma fuerza cuando los sospechosos ya estaban reducidos? ¿Qué protocolos se estaban aplicando? ¿Por qué el sargento no llevaba chaleco antibalas? ¿Qué responsabilidad tuvo quien manipulaba el arma?

Y, especialmente, ¿cuál es la situación procesal efectiva del subcomisario José Ignacio Molina y qué medidas adoptará la Justicia a partir de los resultados de las pericias?

Son preguntas que deberán encontrar respuestas en el expediente judicial.

En Lezama, Ranchos y Chascomús, la conmoción sigue presente por la muerte de un joven policía de apenas 33 años, cuya vida terminó durante un procedimiento en el que había sido convocado para prestar colaboración.

El esclarecimiento de lo ocurrido será fundamental no solamente para establecer eventuales responsabilidades, sino también para brindar respuestas a una familia que hoy atraviesa un dolor inmenso y reclama justicia.