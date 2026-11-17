Los trabajadores de la administración pública bonaerense empiezan a organizar los gastos de diciembre con una pregunta decisiva: ¿cuánto influye el último aumento salarial en el aguinaldo y cuándo se depositará? La respuesta no es necesariamente la misma para un docente, un policía, una enfermera o un empleado administrativo.

En la Provincia conviven estatutos y escalafones que contemplan conceptos diferentes en los recibos. Además del básico puede haber antigüedad, bonificaciones y suplementos con distinto tratamiento. Por eso, el medio aguinaldo no se calcula tomando solamente la cifra que aparece como “sueldo básico” en la primera línea.

La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario corresponde al período de julio a diciembre de 2026. La cuestión que muchos agentes deberían revisar es la naturaleza de los importes cobrados durante esos meses.

Qué establece la Provincia para sus trabajadores estatales

Para el personal alcanzado por la Ley bonaerense 10.430, el artículo 25 reconoce expresamente el Sueldo Anual Complementario como parte de los derechos retributivos. El mismo artículo contempla conceptos como sueldo, antigüedad, adicional por destino y bonificaciones especiales.

El régimen muestra por qué no existe una cifra única aplicable a todos los estatales. La remuneración del agente depende de categoría, carga horaria, antigüedad y otras condiciones salariales.

La Provincia también publica las escalas básicas vigentes de la Ley 10.430. Allí se encuentran planillas con importes por período, pero esas escalas no reemplazan la liquidación total que recibe cada empleado.

¿Se toman antigüedad, bonificaciones y suplementos?

La pregunta central es si el concepto aparece como remunerativo y computable para el SAC. No hay que confundir “no bonificable” con “no remunerativo”: son calificaciones distintas y un concepto puede ser remunerativo aunque no sirva de base para calcular otras bonificaciones.

Para interpretar el recibo conviene separar:

Sueldo básico: importe correspondiente al cargo o nivel.

importe correspondiente al cargo o nivel. Antigüedad: adicional que depende de la trayectoria reconocida.

adicional que depende de la trayectoria reconocida. Bonificaciones remunerativas: pueden integrar la base según el régimen y su norma de creación.

pueden integrar la base según el régimen y su norma de creación. Sumas no remunerativas: requieren especial atención porque no pueden sumarse automáticamente al cálculo.

requieren especial atención porque no pueden sumarse automáticamente al cálculo. Descuentos: jubilación, obra social y otras retenciones explican la diferencia entre importe bruto y acreditación bancaria.

Si hubo cambios de cargo, horas, suplementos o licencias, la revisión debe realizarse sobre los meses efectivamente liquidados y no solamente sobre el último depósito.

Ejemplos de aguinaldo según la remuneración computable

Para mostrar la importancia de la base de cálculo, estos ejemplos toman como referencia un semestre completo y una remuneración mensual máxima computable determinada según las reglas aplicables a cada agente.

Mejor remuneración computable (ejemplo) Medio aguinaldo bruto de referencia $900.000 $450.000 $1.100.000 $550.000 $1.300.000 $650.000 $1.600.000 $800.000

No son salarios oficiales de docentes, policías ni personal de salud. Sirven únicamente para mostrar el 50% de una base hipotética. El resultado individual puede diferir por régimen, proporcionalidad, descuentos y normativa específica.

Qué sucede con docentes, Policía y trabajadores de Salud

Los docentes se rigen por su propio escalafón, cargos y modalidades de prestación. La Policía bonaerense posee conceptos salariales vinculados con jerarquía y destino, y el personal sanitario puede tener regímenes diferenciados según función y carrera.

Por eso, trasladar sin más la planilla de la Ley 10.430 a un docente o a un efectivo policial puede producir conclusiones erróneas. El modo correcto es comparar la liquidación del semestre dentro del marco normativo que corresponda a cada grupo.

INFOZONA ya desarrolló cómo puede impactar el aumento salarial en el aguinaldo de docentes y estatales. Esta guía complementa ese enfoque con los conceptos que conviene revisar en el recibo.

¿Cuándo se cobra el aguinaldo bonaerense en diciembre?

Hasta el cierre de este relevamiento del 16 de noviembre, no encontramos un cronograma oficial único confirmado para todos los sectores provinciales con fecha precisa de acreditación del SAC de diciembre de 2026. No sería correcto inventar una jornada concreta ni extrapolar automáticamente la fecha del año anterior.

La Provincia suele comunicar estos pagos mediante sus canales institucionales. La fecha de liquidación de un trabajador estatal no debe confundirse con la del aguinaldo de un jubilado del IPS, que se informa mediante un cronograma previsional propio.

Cómo saber si el depósito está correctamente liquidado

Guardá los recibos de julio a diciembre y compará el importe bruto remunerativo computable, el mejor mes y la cantidad de tiempo trabajado. Revisá cualquier cambio de categoría o bonificación y solicitá el detalle de liquidación al área de personal si encontrás diferencias.

El texto actualizado de la Ley 10.430 permite identificar la composición general de las retribuciones. Para docentes, policía y salud es imprescindible atender además a los estatutos y acuerdos particulares.