La provincia de Buenos Aires atraviesa este martes 17 de noviembre una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica, con lluvias, tormentas de distinta intensidad y temperaturas propias de la primavera. Sin embargo, el pronóstico anticipa una mejoría para los próximos días, aunque las precipitaciones podrían regresar antes del fin de semana.

Durante las primeras horas de este martes, diferentes sectores del territorio bonaerense se encuentran afectados por lluvias y tormentas, mientras que en otras localidades predomina la nubosidad, con mejoramientos temporarios.

Alerta amarilla por tormentas en sectores bonaerenses

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para distintas zonas de la provincia, vigente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Entre los sectores alcanzados se encuentran localidades del norte y centro bonaerense, además de áreas del sudeste, como Tandil, Lobería, Benito Juárez, Necochea, Tres Arroyos y Coronel Dorrego.

Los fenómenos pueden estar acompañados por lluvias intensas en períodos cortos, actividad eléctrica, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo.

En las zonas bajo advertencia, los acumulados de precipitaciones podrían ubicarse entre 30 y 70 milímetros, con registros superiores de manera localizada.

Cómo estará el tiempo este martes 17

La jornada presentará condiciones variables según la región.

En el norte bonaerense se esperan tormentas durante las primeras horas, con una tendencia hacia una mejoría progresiva.

En el centro y sudeste provincial, incluyendo Tandil, Dolores, Lezama, Castelli, Chascomús y localidades cercanas, habrá abundante nubosidad, lluvias y chaparrones aislados, con posibilidades de mejoramientos durante la tarde.

El pronóstico contempla temperaturas cercanas a los 27 grados de máxima, aunque podrían registrarse nuevas precipitaciones hacia el final de la tarde.

En la Costa Atlántica, particularmente Mar del Plata y alrededores, se anticipa una jornada más fresca, con lluvias y temperaturas máximas cercanas a los 20 y 23 grados.

Por su parte, en Bahía Blanca y sectores del sur bonaerense predominarán condiciones más frescas, con nubosidad variable y temperaturas próximas a los 23 grados.

Miércoles 18 y jueves 19: mejora el tiempo

Después de la inestabilidad del martes, el miércoles 18 llegará una mejoría a buena parte de la provincia de Buenos Aires.

Se esperan períodos de sol, nubosidad variable y temperaturas agradables, aunque todavía podrían producirse algunas lluvias aisladas en determinados sectores.

Las máximas se ubicarían generalmente entre los 22 y 28 grados, dependiendo de la región.

Para el jueves 19, el panorama será más favorable, con cielo parcialmente nublado, temperaturas primaverales y escasas probabilidades de precipitaciones en gran parte del territorio bonaerense.

Viernes 20: podrían regresar las lluvias

La estabilidad no sería definitiva. Los pronósticos anticipan que el viernes 20 podría producirse un nuevo episodio de inestabilidad, especialmente en sectores del centro, este y sudeste provincial.

Se esperan posibles chaparrones durante la tarde, acompañados por un descenso moderado de las temperaturas máximas, que rondarían los 23 grados.

De todas maneras, la intensidad y distribución de las precipitaciones todavía deberán confirmarse con las próximas actualizaciones meteorológicas.

¿Cómo estará el próximo fin de semana?

Para el sábado 21 y domingo 22 de noviembre, las perspectivas muestran un panorama variable.

El sábado podría presentar períodos de sol y nubosidad, con posibilidad de chaparrones aislados en algunas localidades bonaerenses y temperaturas máximas cercanas a los 25 y 27 grados.

El domingo, en cambio, se perfila con condiciones más estables en buena parte de la provincia, cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables, ideales para actividades al aire libre.

En síntesis, la provincia de Buenos Aires tendrá un martes inestable, una mejoría entre miércoles y jueves y nuevas posibilidades de lluvias hacia el viernes y parte del sábado.