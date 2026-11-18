Diciembre es uno de los meses de mayor movimiento para los beneficiarios de ANSES. A los haberes y asignaciones habituales se les suman consultas por el medio aguinaldo, los aumentos por movilidad y posibles refuerzos que no siempre alcanzan a las mismas personas.

En las redes sociales circulan publicaciones que usan la palabra “aguinaldo” para referirse a cualquier ingreso extra. Esa confusión puede generar falsas expectativas, especialmente entre familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar o programas de asistencia.

La distinción principal es sencilla, pero importante: las prestaciones previsionales y las asignaciones familiares no tienen todas el mismo régimen. Por eso, antes de calcular un monto de diciembre hay que identificar el tipo de beneficio que figura en la liquidación.

Qué beneficiarios de ANSES reciben medio aguinaldo

En el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), las jubilaciones y las pensiones contributivas cuentan con el Sueldo Anual Complementario. La segunda cuota se paga en diciembre y se calcula sobre el haber previsional según las normas aplicables.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y distintas pensiones no contributivas presentan particularidades normativas, por lo que no corresponde equiparar todas las situaciones sin revisar el beneficio concreto. En el sitio oficial de ANSES, por ejemplo, se contempla un trámite específico de reclamo de aguinaldo proporcional por traspaso de una PNC por invalidez a una PUAM.

Si alguien percibe más de una prestación o tuvo un cambio de beneficio durante el semestre, la liquidación merece una consulta individual. No es adecuado prometer una misma suma para toda persona que recibe dinero a través de ANSES.

¿Los titulares de AUH, SUAF o Tarjeta Alimentar cobran aguinaldo?

La AUH y la Asignación por Embarazo no generan un medio aguinaldo por el solo hecho de cobrarlas. Se trata de asignaciones de protección social, no de un haber jubilatorio ni de un salario en relación de dependencia.

Lo mismo debe distinguirse en el caso de la Tarjeta Alimentar: es una prestación alimentaria y no se le suma automáticamente un SAC como si fuera un salario. Tampoco corresponde medio aguinaldo sobre la asignación familiar por hijo del sistema SUAF.

Una persona que cobra una asignación familiar y además trabaja en relación de dependencia puede tener derecho al aguinaldo por su empleo, a cargo del empleador, pero eso es diferente de cobrar medio aguinaldo sobre la asignación de ANSES.

Prestación ¿Genera aguinaldo por esa prestación? Jubilación del SIPA Sí Pensión contributiva del SIPA Sí PUAM / pensiones no contributivas Revisar el régimen y la liquidación individual AUH / Asignación por Embarazo No SUAF por hijo No Tarjeta Alimentar No

La tabla responde a si existe SAC por esa prestación. No describe otros ingresos o derechos laborales que la persona pueda tener de manera simultánea.

Cómo se determina el monto del medio aguinaldo previsional

Para los jubilados y pensionados del SIPA, el SAC tiene reglas previsionales propias. No hay que confundir el haber básico de una prestación con un bono extraordinario, un adicional o una asignación familiar. Son conceptos diferentes que pueden no integrar la misma base.

Si una jubilación computable para el SAC fuera de $500.000, la mitad aritmética serían $250.000. Es solamente un ejemplo de cálculo: no representa el monto mínimo oficial vigente ni incorpora otros conceptos o particularidades del beneficio.

La cifra concreta de diciembre debe controlarse con los valores del período y el detalle de liquidación. INFOZONA ya informó los montos previstos para jubilados, pensionados y AUH en diciembre, con la aclaración de que son componentes de pago distintos.

¿Aguinaldo y bono de fin de año son lo mismo?

No. El aguinaldo responde a un derecho periódico del régimen laboral o previsional correspondiente. Un bono extraordinario es otra clase de pago y requiere una norma o decisión específica que determine monto, destinatarios y fecha de vigencia.

De la misma manera, un aumento por movilidad modifica haberes o asignaciones, pero no debe confundirse con un bono. Si en una noticia aparecen los tres conceptos, se deben discriminar en líneas distintas para evitar que el lector sume dos veces una misma suma.

Cómo comprobar si figura el pago en Mi ANSES

La consulta se realiza por canales oficiales, mediante Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Es recomendable verificar la prestación, el período liquidado y los conceptos acreditados, sin compartir claves ni datos bancarios a través de mensajes que prometan “activar” el aguinaldo.

Desde Mis Asignaciones puede consultarse el detalle de asignaciones, mientras que los titulares previsionales cuentan con las opciones de consulta de haberes y recibos dentro de sus servicios correspondientes.

Para dudas por cambios de beneficio o pago proporcional, ANSES informa los trámites disponibles para titulares de pensiones no contributivas, incluidos los reclamos que correspondan. Ningún depósito de aguinaldo exige pagar una gestión a un tercero.