Venir por la derecha ya no siempre da prioridad de paso: qué cambió en la provincia y por qué

La provincia de Buenos Aires modificó las reglas de prioridad de paso en las intersecciones, con el objetivo de terminar con una histórica confusión que provocó numerosos conflictos entre conductores y controversias judiciales después de siniestros viales.

La modificación fue establecida mediante la Ley 15.657, que introduce una aclaración fundamental: los vehículos que circulan por avenidas y otras vías de mayor jerarquía tienen prioridad sobre aquellos que llegan desde calles secundarias, independientemente de si aparecen por la derecha o por la izquierda.

⚖️ Una confusión que muchas veces terminaba en los tribunales

Durante años, la aplicación de la prioridad de paso por la derecha generó discusiones, especialmente cuando se producían choques en esquinas sin semáforos.

En numerosos casos, los conductores involucrados sostenían que tenían derecho a pasar primero, unos por circular desde la derecha y otros por transitar por una avenida.

Estas situaciones llegaban frecuentemente a la Justicia, donde debían determinarse las responsabilidades. La falta de una regla suficientemente explícita sobre la jerarquía de las vías había dado lugar a diferentes interpretaciones judiciales.

La nueva legislación busca aportar mayor claridad y reducir esas controversias, estableciendo expresamente qué vehículo debe ceder el paso.

🚦 ¿Qué cambia para los conductores?

La regla es sencilla:

Entre calles de igual jerarquía: mantiene la prioridad el vehículo que llega desde la derecha, salvo las excepciones previstas por la ley.

mantiene la prioridad el vehículo que llega desde la derecha, salvo las excepciones previstas por la ley. Entre una avenida y una calle: tiene prioridad quien circula por la avenida, aunque llegue desde la izquierda.

tiene prioridad quien circula por la avenida, aunque llegue desde la izquierda. En cruces señalizados: deben respetarse los semáforos y las señales de tránsito correspondientes.

🚘 Un ejemplo práctico para entender la nueva prioridad

Imaginemos que un automóvil circula por una avenida y otro se aproxima desde una calle común ubicada a su derecha, en una intersección sin semáforos.

Antes, esta situación podía generar controversias, porque el conductor de la calle consideraba que tenía prioridad por llegar desde la derecha, mientras que el de la avenida entendía que debía continuar su marcha por circular por una vía principal.

Con la nueva legislación, la situación queda expresamente aclarada: tiene prioridad el vehículo que circula por la avenida.

Por lo tanto, el conductor que llega desde la calle debe detenerse antes de ingresar a la intersección y permitir el paso del automóvil que transita por la avenida, aunque este último se aproxime desde su izquierda.

En cambio, si ambos vehículos llegan a una esquina formada por dos calles de igual jerarquía, continúa aplicándose la tradicional prioridad de paso por la derecha, salvo que exista alguna excepción legal.

📌 Una regla más clara para evitar accidentes y conflictos judiciales

La modificación, que ya se encuentra vigente en territorio bonaerense, apunta a establecer criterios más precisos tanto para los conductores como para quienes deben determinar responsabilidades después de un siniestro.

En definitiva, la prioridad de la derecha continúa existiendo, pero ya no puede considerarse absoluta: cuando se cruzan vías de distinta jerarquía, la nueva legislación establece expresamente cuál tiene prioridad.