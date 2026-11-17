El estado de salud del reconocido jinete Luis Antonio Prátula, bicampeón del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, continúa generando preocupación en el ambiente tradicionalista.

Pratula, oriundo de Tres Arroyos, debió afrontar una nueva intervención quirúrgica luego de presentar complicaciones durante su recuperación del grave accidente sufrido en la Fiesta del Talar, en General Madariaga.

De acuerdo con la última información difundida este lunes 16 de noviembre, Prátula fue nuevamente trasladado al quirófano del Hospital Interzonal General de Agudos San Martín de La Plata, donde permanece internado desde fines de octubre.

Una nueva complicación obligó a operarlo

Según la información transmitida por sus allegados, los profesionales detectaron una pérdida de líquido en uno de los conductos colocados durante intervenciones anteriores.

La complicación se produjo en la zona de comunicación entre el estómago y los intestinos. Debido a la fragilidad de los tejidos, los médicos debieron reforzar el sector afectado para intentar controlar la filtración.

Sin embargo, también se conoció un dato alentador: el drenaje del duodeno colocado durante la operación del viernes 13 de noviembre está funcionando correctamente, lo que representa un aspecto favorable dentro de su delicado proceso de recuperación.

Por el momento, la evolución dependerá de cómo responda su organismo a este nuevo procedimiento. No se difundió un pronóstico definitivo.

El accidente que conmocionó al ambiente de las jineteadas

El jueves 29 de octubre, Prátula participaba de la 31ª edición de la Fiesta del Talar, en General Madariaga, cuando sufrió un grave accidente durante una monta en la categoría Grupa.

En esas circunstancias, cayó y quedó debajo del caballo, sufriendo una fractura de pelvis y una importante hemorragia.

Inicialmente recibió asistencia y fue intervenido de urgencia en el Hospital Municipal de General Madariaga. Posteriormente, ante la gravedad de las lesiones, fue trasladado mediante un vuelo sanitario provincial a La Plata, donde continúa bajo atención especializada.

Desde entonces atravesó distintas intervenciones quirúrgicas, algunas de ellas motivadas por complicaciones abdominales que obligaron a modificar el tratamiento inicialmente previsto para sus lesiones óseas.

Una comunidad pendiente de su recuperación

La situación del bicampeón de Jesús María mantiene en vilo a familiares, amigos, compañeros y seguidores de las jineteadas de toda la Argentina.

Su familia volvió a solicitar oraciones, mensajes de apoyo y acompañamiento, mientras los profesionales médicos continúan trabajando para estabilizar su cuadro y permitir que avance su recuperación.

La principal expectativa está puesta ahora en la respuesta a la última cirugía y en la evolución de las complicaciones abdominales que han prolongado su internación.