En la construcción, muchos trabajadores cobran por hora y no todos tienen la misma cantidad de jornadas trabajadas durante el mes. Esa modalidad hace que el cálculo del aguinaldo de diciembre sea distinto al de una persona que siempre recibe el mismo sueldo mensual.

La actividad tiene además escalas que varían según la categoría, la zona geográfica y el acuerdo paritario. Por eso, aunque dos obreros compartan una obra, podrían percibir distintos importes de Sueldo Anual Complementario si uno es ayudante y otro oficial especializado, o si trabajaron períodos diferentes.

La referencia actual corresponde a los valores publicados para noviembre de 2026. Al cierre de la revisión del 16 de noviembre no encontramos una nueva planilla de diciembre del convenio general que permita asegurar importes definitivos para ese mes.

Cuál es la escala de UOCRA que se toma como referencia

El acuerdo salarial del 21 de septiembre de 2026 de la UOCRA y las cámaras empleadoras estableció valores para los convenios 76/75 y 577/10, con incremento para octubre y noviembre.

Para el personal bajo el CCT 76/75 en Zona A, los importes básicos por hora desde noviembre son:

Categoría Valor básico por hora de noviembre Oficial especializado $7.828 Oficial $6.697 Medio oficial $6.188 Ayudante $5.696

Los importes son de la zona y convenio mencionados. Las zonas con adicionales, otras categorías, el salario del sereno y los convenios especiales tienen escalas diferentes.

Cómo convertir un valor por hora en una referencia de aguinaldo

Para entender el mecanismo, supongamos una persona que trabaja 176 horas remuneradas en un mes y cuyo mejor mes del semestre coincide, por simplificación, con el valor básico horario de noviembre. La operación para obtener una remuneración básica hipotética es: valor por hora multiplicado por 176 horas.

Luego, para un semestre trabajado completo, la mitad de esa base sería la referencia inicial del SAC, antes de otros conceptos remunerativos, descuentos y particularidades.

Categoría Zona A Mes hipotético de 176 horas 50% bruto orientativo Oficial especializado $1.377.728 $688.864 Oficial $1.178.672 $589.336 Medio oficial $1.089.088 $544.544 Ayudante $1.002.496 $501.248

Estos no son importes oficiales de aguinaldo UOCRA. Son ejemplos matemáticos con 176 horas, sin sumas extraordinarias ni adicionales, y solamente serían válidos como referencia si esa fuera la mejor base mensual computable de la persona. Si el valor de diciembre cambia, también puede modificarse el cálculo.

Qué pasa si hubo menos días trabajados o se terminó la obra

Si el trabajador comenzó en agosto, octubre o noviembre, o la relación laboral finalizó durante el semestre, corresponde revisar el SAC proporcional por el período efectivamente trabajado.

También debe prestarse atención a las condiciones particulares del régimen de la industria de la construcción. No todos los supuestos se resuelven suponiendo seis meses completos, y el trabajador puede tener liquidaciones vinculadas a diferentes obras o empleadores.

Por ejemplo, un oficial que trabajó solamente los últimos tres meses del semestre no puede tomar la cifra hipotética de la tabla como si correspondiera al período completo. Su liquidación dependerá de remuneraciones reales, tiempo de servicio y los términos del vínculo.

¿Las sumas extraordinarias entran en el aguinaldo?

El acuerdo contiene salarios básicos y otras obligaciones convencionales. La denominación de cada adicional importa: es necesario revisar su carácter remunerativo o las cláusulas específicas sobre incidencia en el SAC, en lugar de sumar al azar todas las cifras del recibo.

La UOCRA publica sus acuerdos y anexos salariales, incluidos los del convenio 76/75. Se recomienda consultar la última versión aplicable al momento de liquidar diciembre.

INFOZONA había adelantado cómo podía cambiar el aguinaldo de la construcción con las escalas de noviembre. Este análisis se concentra en quienes cobran por hora y en el método de cálculo.

La fecha legal del aguinaldo y los controles antes de cobrar

Para las relaciones laborales alcanzadas por la regla general del SAC, la segunda cuota tiene vencimiento el 18 de diciembre de 2026. La cifra definitiva del recibo deberá incorporar la remuneración computable correspondiente al mejor mes del semestre.

Conviene conservar los recibos, registrar las horas liquidadas, identificar la categoría y revisar si hubo adicionales por zona, antigüedad o tareas especiales. La jornada realmente trabajada puede diferir de las 176 horas elegidas para la simulación.

La diferencia clave es que el aguinaldo no es simplemente la mitad del valor de una jornada. Se calcula sobre remuneraciones del período y, cuando corresponde, proporcionalmente al tiempo trabajado. Para una liquidación exacta debe utilizarse la información salarial real del empleado.