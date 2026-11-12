UOCRA: cuánto cambia el aguinaldo con la última escala y qué falta para diciembre

En la construcción, las últimas semanas del año concentran varias consultas a la vez: cuánto vale la hora de trabajo, qué aumento corresponde por categoría y qué importe se toma como referencia para calcular el segundo medio aguinaldo. Para quienes están comprendidos en el convenio de UOCRA, la respuesta depende de algo más que un porcentaje general.

Los trabajadores pueden tener distinta categoría, zona geográfica, cantidad de horas trabajadas y adicionales en sus recibos. Además, el convenio salarial más reciente que se pudo verificar fija importes hasta noviembre, mientras que diciembre necesita una actualización propia si las partes alcanzan un nuevo acuerdo.

La última escala disponible permite armar ejemplos útiles para revisar la liquidación, pero no habilita a presentar como confirmados ni el salario de diciembre ni un supuesto bono navideño para todo el sector. Esa diferencia es especialmente importante antes de las fiestas.

Qué aumentos están confirmados para la construcción

La UOCRA y las cámaras empresarias de la actividad acordaron un tramo que comprende septiembre, octubre y noviembre de 2026 para los convenios colectivos 76/75 y 577/10. Los básicos se incrementaron 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre y 1,7% en noviembre, de manera acumulativa y con diferencias según zona y convenio.

El acuerdo fue suscripto el 21 de septiembre y homologado posteriormente. El detalle y los documentos pueden consultarse en el apartado de acuerdos salariales del sindicato. Para evitar confusiones, los ejemplos que siguen se concentran en el CCT 76/75, Zona A: no son una escala válida automáticamente para todas las ramas, provincias y zonas desfavorables.

UOCRA noviembre 2026: cuánto cobra cada categoría por hora

Estos son los valores básicos de referencia de noviembre de 2026 para Zona A. No incluyen horas extra, antigüedad, adicionales, descuentos ni otros conceptos que puedan figurar en el recibo:

Categoría Valor básico por hora Ejemplo de 160 horas Medio SAC ilustrativo* Oficial especializado $7.828 $1.252.480 $626.240 Oficial $6.697 $1.071.520 $535.760 Medio oficial $6.188 $990.080 $495.040 Ayudante $5.696 $911.360 $455.680

*Simulación: 160 horas remuneradas en un mes, sin adicionales, y suponiendo que ese importe fuera la mejor remuneración mensual del semestre completo. No es un recibo real, una escala de diciembre ni un pago asegurado. El medio aguinaldo efectivo depende de las remuneraciones computables y del tiempo trabajado.

Como ejemplo, un oficial de Zona A con 160 horas ordinarias en noviembre alcanza un básico de $1.071.520. Si esa fuera su mejor remuneración mensual computable del semestre y hubiera trabajado el período completo, la mitad sería $535.760. Pero si en diciembre realiza más horas, recibe adicionales remunerativos o se acuerda una escala superior, el cálculo puede cambiar.

Qué se sabe del sueldo de diciembre y de un posible bono navideño

La documentación salarial de septiembre a noviembre no permite confirmar todavía el valor de las horas de diciembre bajo el CCT 76/75. Una nueva revisión paritaria puede modificar el básico y, en consecuencia, la remuneración que se tenga en cuenta para liquidar el aguinaldo.

Con el bono de fin de año ocurre algo similar. No corresponde sumar a los ejemplos un supuesto bono navideño general si no hay un acuerdo, acta o disposición aplicable a la rama y categoría del trabajador. Tampoco se debe confundir una contribución empresaria o un aporte sindical del convenio con un beneficio que se deposita al empleado.

En otras actividades existen reglas y sumas diferentes: por ejemplo, los empleados de comercio tienen su propia escala y pagos extraordinarios. Esos montos no se trasladan automáticamente a la construcción.

Cómo revisar el medio aguinaldo si trabajás por hora o por quincena

El sueldo anual complementario, conocido como aguinaldo, se calcula sobre la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto computable durante el semestre, según el régimen laboral aplicable. Para un trabajador jornalizado o quincenal no alcanza con tomar el valor de la hora y multiplicarlo por una cantidad estándar: hay que reconstruir cuánto ganó realmente cada mes.

Si durante julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre se cobraron montos diferentes, el empleador debe identificar cuál fue el mes de mayor remuneración computable. Los pagos remunerativos por horas extra o adicionales pueden influir; las sumas no remunerativas requieren revisar el acuerdo que las originó y su tratamiento específico.

Si el trabajador ingresó a mitad del semestre o tuvo una prestación de servicios parcial, puede corresponder un aguinaldo proporcional. Por eso los números de la tabla no reemplazan el recibo ni la liquidación individual.

Qué información conviene guardar para controlar diciembre

Para verificar el pago de fin de año, conviene conservar los recibos de los últimos seis meses, comparar la categoría consignada con las tareas efectivamente realizadas y controlar que figure la zona geográfica correcta. También es útil separar los conceptos del recibo: básico, adicionales, horas extra, asignaciones, descuentos y cualquier suma extraordinaria.

El último incremento confirmado del tramo analizado es el 1,7% de noviembre. Los valores finales de diciembre, y la existencia o no de un bono adicional, deben contrastarse con los próximos acuerdos oficiales de UOCRA y de las cámaras empresarias. Presentarlos hoy como cifras cerradas sería anticiparse a una definición que todavía necesita respaldo documental.