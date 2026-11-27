Aprender un oficio puede ser una alternativa para quienes buscan mejorar sus posibilidades de conseguir empleo, comenzar un emprendimiento o incorporar conocimientos que les permitan ampliar los servicios que ya ofrecen. En la región de La Plata hay una propuesta pública de formación que mantiene abierta su convocatoria para el próximo año.

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) cuenta con una escuela dedicada a la capacitación laboral. Su oferta incluye distintas áreas productivas y, para el ciclo lectivo 2027, permite optar entre propuestas con asistencia a talleres y alternativas a distancia.

La convocatoria también contempla a quienes ya estudiaron en la institución y desean continuar su recorrido. Por eso, antes de completar el formulario, conviene revisar qué cursos corresponden a cada perfil de estudiante y las diferencias entre las modalidades disponibles.

Hasta cuándo hay tiempo para anotarse

La Escuela Universitaria de Oficios de la UNLP mantiene abierta la preinscripción hasta el viernes 11 de diciembre de 2026. El plazo comenzó el 9 de noviembre y la gestión se realiza por internet. Las propuestas formativas son gratuitas, según informó la propia universidad en su convocatoria oficial.

La escuela organiza la formación en cuatro áreas: gastronomía, producción textil, madera y muebles y mantenimiento edilicio. Quienes ingresan por primera vez deben elegir el recorrido inicial correspondiente. Las personas que cursaron en 2025 o 2026 pueden optar por propuestas de continuidad, siempre que cumplan las condiciones previstas para avanzar.

Qué oficios se pueden aprender en 2027

La oferta publicada por la universidad incluye, entre otras, las siguientes capacitaciones:

Área Ejemplos de cursos Gastronomía Introducción a la gastronomía, cocina, pastelería y servicios gastronómicos. Producción textil Diseño y producción textil, seguridad e higiene. Madera y muebles Carpintería general, armado de muebles y mantenimiento de maquinaria. Mantenimiento edilicio Electricidad, refrigeración y soldadura.

En algunos trayectos también hay contenidos de gestión de emprendimientos y representación gráfica digital. No todas las materias están necesariamente disponibles para un ingresante: el listado de la UNLP diferencia niveles y recorridos.

Qué diferencia hay entre estudiar a distancia y asistir al taller

La elección es importante, sobre todo para quienes viven fuera del Gran La Plata. La alternativa presencial incluye un encuentro semanal de tres horas y actividades teóricas remotas. Para participar de las prácticas se exige tener aprobada la actividad teórica previa correspondiente.

La modalidad virtual permite cursar y realizar las evaluaciones a distancia, con encuentros en línea y grabaciones para consultar después. La universidad aclara que en ese caso se certifican conocimientos teóricos; para obtener la certificación final de competencias se puede realizar posteriormente la evaluación correspondiente.

Antes de optar por una modalidad, evaluá cuánto tiempo podés dedicar al aprendizaje, si contás con conexión a internet y si te resulta posible trasladarte a la sede cuando necesites realizar actividades presenciales. La escuela funciona en calle 60 y 130, Berisso.

Cómo completar la preinscripción

Para comenzar, ingresá al formulario oficial de preinscripción 2027. Tené a mano tu DNI, ya que el sistema utiliza ese dato para identificar si sos ingresante o si anteriormente estudiaste en la institución.

Elegí el área, revisá las propuestas habilitadas para tu recorrido y seleccioná los cursos y horarios que te interesan. Si ya cursaste en otra área y ahora querés comenzar un oficio distinto, el sistema te identificará como ingresante en esa nueva formación.

La preinscripción es un paso previo: conviene conservar la información de la solicitud y consultar las indicaciones posteriores de la escuela. No hace falta pagar a intermediarios para completar el formulario.

Si tu objetivo es mejorar las posibilidades laborales, también podés consultar cómo funciona el Servicio Bonaerense de Empleo, otra herramienta pública para buscar oportunidades y conocer opciones de capacitación.