A pocas semanas del inicio de la temporada estival, se multiplican los reclamos por el estado de mantenimiento de las banquinas y los espacios verdes de las rutas concesionadas a Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), particularmente en las autovías 2 y 11, dos de los principales corredores viales hacia la Costa Atlántica.

Automovilistas y vecinos manifiestan su preocupación por el crecimiento desmedido de los pastizales y las malezas, que en determinados sectores alcanzan una altura considerable, dificultando la visibilidad en accesos, cruces y otros puntos estratégicos de la traza vial.

La situación adquiere especial relevancia ante el incremento del tránsito vehicular que se espera durante las próximas semanas, con motivo de las fiestas de fin de año y el comienzo de las vacaciones de verano.

General Madariaga debió hacerse cargo del corte de pasto

Ante la demora en la ejecución de los trabajos de mantenimiento, la Municipalidad de General Madariaga comenzó este martes 24 de noviembre a realizar tareas de desmalezamiento con personal y maquinaria propios en sectores considerados de riesgo.

Sin embargo, pese a tratarse de una responsabilidad de la empresa concesionaria, el gobierno municipal debió solicitar autorización a AUBASA para llevar adelante los trabajos, permiso que le fue concedido por única vez.

La decisión de las autoridades municipales, encabezadas por el intendente Esteban Santoro, se produjo luego de reiterados reclamos por el estado de las banquinas, rotondas y accesos a la ciudad, particularmente en las rutas provinciales 11, 56 y 74.

¿Qué sucede con el mantenimiento de la Autovía 2?

Una situación similar se registra en numerosos sectores de la Autovía 2, donde el crecimiento de la vegetación continúa siendo motivo de preocupación entre quienes transitan diariamente por este corredor.

Tal como viene informando INFOZONA desde principios de noviembre, en algunos tramos los pastizales ocupan las banquinas y los separadores centrales, dificultando incluso la visualización de la cartelería vial.

La problemática resulta especialmente preocupante en los cruces a nivel, retornos y accesos a las localidades, donde contar con una adecuada visibilidad es fundamental para realizar maniobras de manera segura.

El corte de pasto no constituye una cuestión meramente estética, sino una tarea indispensable para garantizar condiciones adecuadas de seguridad vial.

La explicación de AUBASA

Días atrás, la empresa concesionaria atribuyó las demoras en los trabajos al vencimiento de los contratos con las firmas encargadas del mantenimiento de los espacios verdes.

Asimismo, informó que había concluido un nuevo proceso licitatorio y que las tareas serían retomadas próximamente.

No obstante, la persistencia de la problemática en distintos sectores del corredor vial continúa generando reclamos. Por el momento, no se pudo confirmar un cronograma detallado que establezca cuándo finalizarán los trabajos de desmalezamiento.

Los reclamos también llegaron a la Legislatura bonaerense

La situación motivó iniciativas legislativas que solicitan la intervención del Gobierno provincial para garantizar el mantenimiento de las rutas concesionadas.

Entre los planteos realizados se encuentran pedidos de información sobre los recursos destinados a la conservación vial, su relación con los ingresos provenientes del cobro de peajes y los controles efectuados sobre el cumplimiento de las obligaciones de la concesionaria. Grupo La Provincia+1

Una temporada de verano cada vez más cerca

Con la llegada de diciembre y el próximo inicio de la temporada turística 2026-2027, miles de familias comenzarán a desplazarse hacia los diferentes destinos balnearios de la provincia de Buenos Aires.

A los inconvenientes derivados de la escasa visibilidad se suma el potencial riesgo de incendios de pastizales durante las jornadas de elevadas temperaturas, cuyos efectos también podrían comprometer la circulación vehicular.

En este contexto, los usuarios esperan que AUBASA intensifique las tareas de mantenimiento antes de que se produzca el éxodo turístico, sin que los municipios deban destinar sus propios recursos a trabajos que corresponden a la concesionaria.

La proximidad del verano exige respuestas concretas y acciones preventivas. El mantenimiento de las rutas debe acompañar el incremento de la circulación vehicular y no quedar relegado hasta que la temporada esté en pleno desarrollo.

La seguridad de quienes transitan por las rutas bonaerenses no puede quedar supeditada a demoras administrativas o contractuales.