El último fin de semana de noviembre tendrá características prácticamente veraniegas en gran parte de la provincia de Buenos Aires, con un marcado ascenso de las temperaturas, varias horas de sol y registros térmicos que podrían alcanzar los 37 grados en algunos sectores del territorio bonaerense.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, el ingreso de aire cálido desde el norte favorecerá un incremento de las temperaturas desde este viernes 27 de noviembre, que se acentuará durante el sábado y el domingo.

Si bien predominarán las buenas condiciones meteorológicas, no se descarta la formación de tormentas aisladas en algunas regiones de la provincia durante el fin de semana. Ruralnet+1

Cómo estará el tiempo este viernes

La jornada se presenta con condiciones mayormente estables, cielo despejado o parcialmente nublado y un progresivo aumento de las marcas térmicas.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 29 y 33 grados en buena parte del territorio provincial.

Hacia la tarde y la noche podrían registrarse algunos chaparrones aislados en el sudoeste bonaerense, mientras que en el noroeste se esperan condiciones de cierta inestabilidad.

Sábado con calor intenso

El sábado 28 de noviembre se intensificará el ingreso de aire cálido y se esperan temperaturas considerablemente elevadas para esta época del año.

En sectores del norte y oeste bonaerense, los registros podrían superar los 35 grados, mientras que en el sudoeste provincial podrían alcanzar los 37 grados.

También existe una baja probabilidad de tormentas aisladas en el sur de la provincia.

Domingo con temperaturas elevadas

El domingo 29 continuará el ambiente caluroso, con abundante presencia de sol en amplios sectores del territorio bonaerense.

En algunas zonas del interior provincial las temperaturas podrían alcanzar los 36 grados, aunque hacia la tarde y la noche aumentaría la posibilidad de tormentas aisladas en sectores del sur y la región costera.

Asimismo, podrían registrarse ráfagas de viento del sector noroeste.

Ante este escenario, se recomienda mantener una adecuada hidratación, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad y prestar especial atención a los adultos mayores y niños.

A poco más de tres semanas del comienzo oficial del verano, noviembre se despedirá con temperaturas propias de la temporada estival, anticipando jornadas ideales para disfrutar de piletas, lagunas y espacios recreativos, siempre tomando las precauciones correspondientes.