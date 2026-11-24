La industria bonaerense sufrirá un nuevo golpe con el cierre definitivo de Arluchi S.A., una empresa dedicada a la fabricación de suelas y componentes para calzado, instalada desde 2011 en el Parque Industrial de Chivilcoy.

La firma, que comercializa sus productos bajo la marca IDS Suelas y pertenece al Grupo Ruiz, finalizará su actividad productiva el próximo lunes 30 de noviembre, para trasladar la fabricación a Brasil, donde el grupo empresario ya cuenta con instalaciones industriales.

De 80 trabajadores a solamente tres empleados

La decisión genera profunda preocupación en la comunidad chivilcoyana, especialmente por las consecuencias que tendrá sobre el empleo y la economía de las familias afectadas.

En 2023, la fábrica contaba con aproximadamente 80 trabajadores. Sin embargo, la progresiva disminución de la actividad derivó en una importante reducción de personal.

Con el cierre de la planta, solamente permanecerán tres empleados, quienes estarán abocados a la comercialización de productos importados desde Brasil.

En tanto, la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA) mantiene negociaciones para garantizar las correspondientes indemnizaciones. Las cifras difundidas sitúan entre 15 y 20 los trabajadores afectados en esta última etapa. Chivilcoy al Día+2

Una fuerte caída de la demanda

Entre los principales motivos que derivaron en el cierre se encuentran la retracción del consumo interno y la disminución de los pedidos provenientes de otras fábricas de calzado.

De acuerdo con información gremial, la empresa pasó de contar con aproximadamente 200 clientes a tener solamente 15, como consecuencia, entre otros factores, del cierre de establecimientos que adquirían sus productos.

Una industria que atraviesa un difícil escenario

El caso de Chivilcoy no constituye un hecho aislado. Según datos de entidades vinculadas al sector, desde finales de 2023 cerraron más de 200 establecimientos relacionados con la industria del calzado en el país y se perdieron alrededor de 10.000 puestos de trabajo.

Asimismo, entre enero y agosto de 2026, la producción nacional de calzado registró una caída interanual del 24,8%.

De esta manera, Chivilcoy perderá otro establecimiento productivo que durante 15 años generó empleo genuino, mientras que los artículos que hasta ahora se fabricaban en territorio bonaerense comenzarán a llegar desde el exterior.

El cierre representa un nuevo motivo de preocupación para el entramado industrial de la provincia de Buenos Aires y, fundamentalmente, para las familias que perderán su fuente de ingresos a pocas semanas de las fiestas de fin de año.