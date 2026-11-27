El acceso libre a las apuestas desde el celular y el crecimiento de la ludopatía entre jóvenes y adultos acaban de recibir un freno clave en la provincia de Buenos Aires. Tras una madrugada de fuertes cruces y un cuarto intermedio, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó por más de dos tercios de los votos una ley que regula de manera estricta el juego online.

La iniciativa obtuvo el respaldo de Unión por la Patria, la UCR, todos los bloques libertarios y la Coalición Cívica (con la sola abstención de la izquierda), luego del reclamo público impulsado por el Arzobispado de La Plata tras la reciente visita del papa León XIV.

Reconocimiento facial y bloqueos: las nuevas reglas para apostar online

El texto unificado —elaborado sobre la base de una propuesta del diputado Facundo Tignanelli junto con aportes de la oposición— establece controles tecnológicos y operativos inéditos para las plataformas habilitadas en territorio provincial.

Entre las principales restricciones dispuestas por la norma se destacan:

Verificación biométrica facial: será obligatoria para validar la identidad de los usuarios e impedir el ingreso de menores de 18 años .

será obligatoria para validar la identidad de los usuarios e impedir el ingreso de . Bloqueo territorial: se restringirá el acceso a sitios de apuestas en escuelas y espacios públicos .

se restringirá el acceso a sitios de apuestas en . Límite de tiempo: las plataformas deberán aplicar el cierre automático de sesión tras 180 minutos (3 horas) de conexión continua.

las plataformas deberán aplicar el (3 horas) de conexión continua. Prohibición de incentivos: quedan terminantemente prohibidos los bonos de bienvenida y promociones para captar apostadores.

quedan terminantemente prohibidos los y promociones para captar apostadores. Control publicitario y judicial: se fijan límites a la difusión (sujetos a lo que resuelva el Congreso nacional) y se crean 20 fiscalías especializadas en juego clandestino en toda la Provincia.

Aportes de las empresas y el fondo de $300.000 millones para clubes

La nueva legislación crea el Fondo Provincial de Desarrollo de Entidades de Bien Público y Deportivo, que funcionará bajo la órbita del Instituto Provincial de Lotería y Casinos para financiar tratamientos de salud y actividades comunitarias.

Según las estimaciones oficiales, esta caja recaudará alrededor de $300.000 millones por año mediante dos vías obligatorias para las empresas del sector: un aporte equivalente al doble de lo que inviertan en publicidad y un porcentaje directo sobre sus ganancias.

Qué instituciones podrán recibir los recursos de la ley

Los fondos recaudados se distribuirán utilizando el coeficiente CUD (el mismo código con el que se reparten partidas a los municipios) y estarán destinados a otorgar becas para el deporte de alto rendimiento y fortalecer a entidades barriales.

Podrán acceder a este financiamiento las instituciones con personería jurídica vigente que desarrollen actividades en la provincia de Buenos Aires, entre ellas:

Clubes de barrio y sociedades de fomento.

Centros de jubilados y centros culturales.

Centros comunitarios y hogares convivenciales de hasta 20 personas.

La polémica previa y el acuerdo de último momento en el recinto

La media sanción llegó después de una noche de alta tensión política en la Legislatura. El miércoles por la noche, tras apenas 15 minutos de sesión y cerca de la medianoche, el oficialismo intentó avanzar con un dictamen unificado de 24 páginas, lo que motivó el rechazo de los bloques del PRO y La Libertad Avanza por falta de tiempo para estudiar el texto.

Luego de aprobarse un cuarto intermedio entre reproches cruzados por la cantidad de sesiones anuales y las demoras en el tratamiento, los distintos espacios políticos alcanzaron el consenso necesario al mediodía de este jueves para girar el proyecto al Senado bonaerense.