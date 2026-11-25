Un impresionante siniestro vial se registró durante la noche del martes 24 de noviembre en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, cuando un camión que circulaba con la batea levantada impactó contra el histórico puente de acceso a la ciudad de Pigüé, partido de Saavedra.

El episodio tuvo lugar en el kilómetro 132 de la Ruta Nacional 33, frente al Parque Municipal de dicha localidad, y provocó importantes daños en la estructura, obligando a las autoridades a implementar desvíos vehiculares.

El transporte de carga, un camión Iveco conducido por un hombre oriundo de Bahía Blanca, circulaba con su caja volcadora elevada cuando impactó violentamente contra el puente, ocasionando la rotura de una de sus vigas superiores.

El impresionante choque quedó registrado en video

Un automovilista que transitaba por el lugar advirtió la situación y comenzó a filmar el desplazamiento del camión, registrando el preciso instante de la colisión.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en las redes sociales debido a la magnitud del impacto.

Según las primeras versiones, el conductor habría realizado reparaciones en el sistema hidráulico del vehículo en una estación de servicio. Al retomar la marcha, la bomba habría quedado accionada, provocando que la caja se elevara sin que el camionero lo advirtiera.

Pese a la violencia del impacto, el conductor resultó ileso. Las circunstancias exactas del accidente aún deben ser esclarecidas.

Interrumpieron la circulación sobre el puente

Como consecuencia de los daños ocasionados, Vialidad Nacional dispuso la interrupción del tránsito sobre el puente y estableció desvíos obligatorios por las colectoras laterales, tanto para quienes circulan hacia Bahía Blanca como para aquellos que se dirigen hacia Trenque Lauquen.

Personal de Policía Vial, Defensa Civil y Vialidad Nacional intervino en el lugar para ordenar la circulación y señalizar el sector afectado. Las autoridades recomendaron reducir la velocidad, respetar las indicaciones del personal y extremar las medidas de precaución.

Hasta el momento, no se ha confirmado cuándo podrá rehabilitarse el paso sobre el puente, cuya seguridad deberá ser evaluada por especialistas.