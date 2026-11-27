El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó que los haberes correspondientes a noviembre comenzarán a pagarse este viernes 27 de noviembre de 2026.

La acreditación se organizará en dos jornadas según la terminación del DNI y el tipo de prestación, con un plazo límite para cobrar por ventanilla hacia fines de diciembre.

Cronograma del viernes 27 de noviembre de 2026

En la primera fecha de pago del cronograma oficial cobrarán tanto los beneficiarios de pensiones no contributivas como un primer grupo de jubilados y pensionados:

Pensiones sociales (no contributivas): todos los DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 .

todos los . Jubilaciones y pensiones: DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.

Qué día cobran el resto de las jubilaciones y pensiones

Quienes perciban jubilaciones o pensiones provinciales y tengan documentos finalizados en cifras más altas deberán esperar hasta el comienzo de la semana próxima.

El pago para este grupo se realizará el lunes 30 de noviembre de 2026, alcanzando a los DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Cuál es la fecha límite para cobrar por ventanilla

Si retirás tus haberes de manera presencial o necesitás estar atento a los plazos de cobro por ventanilla, tené en cuenta la fecha establecida por el organismo previsional.

El IPS recordó que el vencimiento del pago por ventanilla operará el 23 de diciembre de 2026, por lo que conviene organizar el retiro con antelación.

Qué tener en cuenta antes de acercarte al cobro

El cronograma anunciado abarca los haberes mensuales de noviembre de 2026 y se divide únicamente entre el viernes 27 y el lunes 30 de este mes.

Verificá la terminación de tu DNI y el tipo de beneficio que percibís para confirmar en cuál de las dos fechas te corresponde cobrar sin contratiempos.