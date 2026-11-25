Este miércoles 25 de noviembre de 2026 se presenta con buenas condiciones meteorológicas en gran parte de la provincia de Buenos Aires, con predominio del sol, escasa nubosidad y temperaturas agradables que anticipan jornadas de intenso calor hacia el próximo fin de semana.

Luego de un amanecer fresco, los registros térmicos comenzarán a elevarse progresivamente durante la mañana, alcanzando valores cercanos a los 30 grados en algunos sectores del territorio bonaerense.

Si bien no se esperan precipitaciones en numerosas localidades del interior provincial, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para sectores de la costa atlántica bonaerense. LA NACION+2

Alerta amarilla por fuertes vientos

La advertencia meteorológica comprende la tarde de este miércoles, entre las 15 y las 21 horas, aproximadamente.

Se esperan vientos provenientes del sector sur, con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Ante estas condiciones, se recomienda asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento, extremar las precauciones al circular por rutas y evitar actividades al aire libre en las zonas afectadas.

El jueves 26 continuará el predominio del buen tiempo en buena parte del territorio bonaerense, con cielo mayormente despejado y temperaturas agradables.

Sin embargo, a partir del viernes 27 comenzará a sentirse con mayor intensidad el calor, con máximas que podrían superar los 30 grados en numerosas localidades y alcanzar los 34 grados en Lezama.

De cara al sábado y domingo, se mantendrían las elevadas temperaturas en distintos sectores de la Provincia, aunque no se descarta la formación de lluvias y tormentas aisladas en el sudoeste bonaerense durante la segunda mitad del sábado. UNLP+1

De esta manera, noviembre transita sus últimos días con condiciones meteorológicas de características veraniegas, a menos de un mes del comienzo oficial del verano.