Una iniciativa legislativa vinculada con los aumentos en los precios de los combustibles encendió las alarmas en el sector petrolero, desde donde advirtieron que su implementación podría generar inconvenientes en el abastecimiento de nafta y gasoil en territorio bonaerense.

La controversia gira en torno a una propuesta que contempla la obligatoriedad de informar con 24 horas de anticipación los incrementos en los precios de los combustibles, con el objetivo de brindar mayor previsibilidad a los consumidores.

La iniciativa fue presentada por la diputada bonaerense Ayelén Rasquetti y obtuvo dictamen favorable el pasado viernes 20 de noviembre en la Comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados provincial. MDZ Online+1

¿Por qué advierten sobre posibles faltantes de combustible?

Desde la Cámara Argentina de la Energía (CADE) señalaron que conocer anticipadamente los aumentos podría provocar una concurrencia masiva de automovilistas a las estaciones de servicio durante las horas previas a la aplicación de los nuevos valores.

Según las empresas, este comportamiento podría ocasionar largas filas, dificultades operativas y un agotamiento temporal de las reservas de combustible en determinados establecimientos.

Asimismo, manifestaron que la medida podría afectar la competencia comercial e incrementar los costos operativos del sector.

Preocupación entre los propietarios de estaciones de servicio

Al cuestionamiento de las petroleras se sumaron las entidades que representan a los propietarios de estaciones de servicio, quienes expresaron su preocupación por las sanciones económicas y eventuales clausuras contempladas en el proyecto.

Los empresarios sostienen que los establecimientos no siempre tienen capacidad para determinar los precios, dado que estos dependen, en numerosos casos, de las decisiones adoptadas por las compañías proveedoras.

Por tal motivo, solicitaron una instancia de diálogo con los legisladores bonaerenses antes de avanzar con la aprobación de la iniciativa. iProfesional

El proyecto todavía no es ley

La propuesta continúa su recorrido legislativo y su eventual aprobación podría introducir importantes modificaciones en la comercialización de nafta, gasoil y GNC en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.

Cabe aclarar que, hasta el momento, no se ha confirmado un desabastecimiento generalizado de combustibles, sino que se trata de una advertencia formulada por las entidades empresariales ante las posibles consecuencias de la implementación de la normativa.

El debate enfrenta dos cuestiones centrales: el derecho de los consumidores a conocer anticipadamente los aumentos y la necesidad de garantizar el normal funcionamiento del sistema de abastecimiento.