El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó este martes 24 de noviembre de 2026 el Servicio Bonaerense de Empleo (SBE), una plataforma pública y gratuita para conectar trabajadores con ofertas laborales.

Diseñada siguiendo recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la plataforma funciona como una bolsa de empleo integral con acceso desde cualquier dispositivo con Internet. A continuación, repasamos cómo funciona el portal, qué herramientas ofrece para trabajadores y empresas y qué municipios ya se sumaron.

Los tres pilares del Servicio Bonaerense de Empleo

La iniciativa busca articular al Estado, el sector productivo y los trabajadores a partir de tres ejes operativos centrales:

Portal de empleo: Espacio digital para elaborar el currículum vitae, consultar búsquedas activas y postularse directamente a vacantes.

Espacio digital para elaborar el currículum vitae, consultar búsquedas activas y postularse directamente a vacantes. Formación continua: Acceso a cursos y talleres presenciales y virtuales orientados a mejorar la empleabilidad y la búsqueda laboral.

Acceso a cursos y talleres presenciales y virtuales orientados a mejorar la empleabilidad y la búsqueda laboral. Vinculación territorial: Articulación directa entre estudiantes y egresados de los 218 Centros de Formación Laboral (CFL) —coordinados por el IPFL— y las oportunidades disponibles.

Qué herramientas ofrece a quienes buscan trabajo

Quienes ingresen al sitio oficial podrán registrarse de manera gratuita y acceder a un paquete de asistencia pensado para facilitar la inserción laboral:

Carga de CV y postulaciones: Creación del perfil profesional online para aplicar a ofertas publicadas por empresas y emprendedores.

Creación del perfil profesional online para aplicar a ofertas publicadas por empresas y emprendedores. Capacitación y orientación: Videos informativos, actividades vinculadas al mundo del trabajo, talleres de orientación y una línea telefónica gratuita para consultas.

Cómo pueden utilizarlo las empresas y empleadores

El sistema también está orientado a comercios, pymes y compañías que necesiten cubrir puestos de trabajo sin costos de intermediación:

Búsqueda y selección: Posibilidad de publicar avisos laborales, filtrar perfiles registrados y acordar entrevistas con los postulantes.

Posibilidad de publicar avisos laborales, filtrar perfiles registrados y acordar entrevistas con los postulantes. Asistencia presencial: Acompañamiento técnico de las oficinas municipales de empleo y de las más de 100 delegaciones y subdelegaciones del Ministerio de Trabajo bonaerense, incluyendo asesoramiento sobre programas de promoción del empleo.

El diagnóstico oficial y la adhesión de los primeros 20 municipios

Durante la presentación realizada en Casa de Gobierno junto al ministro de Trabajo, Walter Correa, y la subsecretaria de Empleo, Claudia Lazzaro Prado, el gobernador Axel Kicillof advirtió que desde fines de 2023 se perdieron más de 400 mil puestos de trabajo formal y cerraron cerca de 33 mil empresas en el país.

En esta primera etapa ya suscribieron convenios para integrar el SBE un total de 20 distritos bonaerenses (Ensenada, Berisso, Luján, Alberti, Almirante Brown, Ayacucho, Chascomús, Coronel Suárez, Exaltación de la Cruz, Florencio Varela, Hipólito Yrigoyen, La Plata, Patagones, Pila, Saladillo, Salliqueló, Suipacha, Tres Lomas, Laprida y Benito Juárez), y se prevé que la red continúe ampliándose en los próximos días.