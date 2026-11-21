El fin de semana largo de noviembre llega con cambios importantes para quienes usan el tren en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Las obras ferroviarias programadas coinciden con el feriado nacional del lunes 23 y afectan especialmente a pasajeros que viajan desde el oeste y el norte del conurbano hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Las modificaciones no son iguales en todas las líneas ni empiezan al mismo horario. En algunos ramales habrá interrupción completa; en otros, las formaciones seguirán circulando, pero con recorridos más cortos. Por eso, antes de salir de casa conviene comprobar hasta qué estación llega cada servicio.

Trenes Argentinos difundió los esquemas especiales con anticipación y aclaró que las intervenciones buscan mejorar la seguridad operacional. También advirtió que determinadas tareas podrían modificarse por condiciones meteorológicas desfavorables.

Línea Sarmiento: desde cuándo los trenes llegan solamente hasta Castelar

Según el comunicado oficial del 17 de noviembre, la línea Sarmiento funcionará únicamente entre Once y Castelar desde las 14 del sábado 21 hasta el último servicio del lunes 23 de noviembre.

Esto significa que durante esa franja no se podrá completar el trayecto habitual del servicio eléctrico hacia las estaciones ubicadas más allá de Castelar, entre ellas Ituzaingó, San Antonio de Padua, Merlo y Moreno. Quienes necesiten trasladarse hacia esos destinos deberán consultar alternativas de transporte y prever mayor tiempo de viaje.

La empresa explicó que realizará trabajos sobre los circuitos de vía entre San Antonio de Padua e Ituzaingó, como parte de la renovación del sistema de señalamiento entre Morón y Moreno. El objetivo es reforzar la seguridad y confiabilidad de las operaciones.

La previsión oficial es que el martes 24 de noviembre el servicio vuelva a sus frecuencias habituales, siempre que las obras se completen según lo previsto.

Línea Mitre: el ramal Tigre estará interrumpido durante tres días

El impacto será diferente en el norte del AMBA. De acuerdo con el parte de Trenes Argentinos publicado el 16 de noviembre, el ramal Tigre de la línea Mitre no prestará servicio el sábado 21, domingo 22 ni lunes 23.

Durante esas mismas jornadas, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán con recorridos limitados entre Belgrano R y sus respectivas terminales bonaerenses. Por lo tanto, no se debe dar por sentado que se podrá viajar desde esos ramales hasta Retiro con el tren habitual.

Los trabajos incluyen la renovación de enlaces de vías en sectores de Martínez y Tigre. Se trata de dispositivos que permiten cambiar formaciones de una vía a otra y cuyo reemplazo requiere una ventana de trabajo prolongada.

Qué servicios se modifican y en qué fechas

Línea y ramal Modificación anunciada Período Sarmiento eléctrico Recorrido limitado a Once–Castelar Desde el sábado 21 a las 14 hasta el último tren del lunes 23 Mitre, ramal Tigre Servicio interrumpido Sábado 21, domingo 22 y lunes 23 Mitre, ramales Suárez y Bmé. Mitre Circulación entre Belgrano R y terminales bonaerenses Sábado 21, domingo 22 y lunes 23

Qué conviene revisar antes de viajar el fin de semana largo

Las restricciones afectan tanto a quienes utilizan el ferrocarril para trabajar como a quienes planean paseos, visitas familiares o conexiones con otros medios de transporte. Una combinación habitual puede requerir otro colectivo, un recorrido más largo o salir con mayor anticipación.

Comprobá la estación de destino: no todos los ramales llegan a sus cabeceras habituales.

no todos los ramales llegan a sus cabeceras habituales. Revisá la hora: en el Sarmiento el cambio comienza a las 14 del sábado, no desde el primer servicio.

en el Sarmiento el cambio comienza a las 14 del sábado, no desde el primer servicio. Consultá novedades antes de salir: las obras pueden sufrir modificaciones y los servicios especiales pueden actualizarse.

las obras pueden sufrir modificaciones y los servicios especiales pueden actualizarse. Planificá el regreso: las restricciones se extienden hasta el lunes feriado inclusive.

Para consultar modificaciones de último momento, horarios y alternativas, el canal principal es la página oficial de Trenes Argentinos y su aplicación de información al pasajero.

Por qué el lunes 23 es feriado nacional

El descanso corresponde al Día de la Soberanía Nacional, cuya conmemoración es el 20 de noviembre. En 2026 el feriado se traslada al lunes 23 conforme al régimen legal de feriados trasladables, por lo que el fin de semana largo comprende sábado 21, domingo 22 y lunes 23.

La coincidencia del feriado con los trabajos permite disponer de varios días consecutivos para intervenir las vías, aunque también obliga a reorganizar los viajes de quienes dependen de estos servicios.