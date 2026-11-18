Quienes tengan previsto viajar en tren por el oeste del conurbano bonaerense durante el próximo fin de semana largo deberán prestar atención a un cambio importante en la circulación. Trenes Argentinos confirmó un esquema especial por trabajos de señalamiento que afectará a uno de los corredores ferroviarios más utilizados del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La modificación comenzará cuando ya haya iniciado el sábado y se extenderá durante el feriado del lunes 23 de noviembre. Por eso, tanto los viajes cotidianos como los traslados recreativos o las visitas familiares podrían requerir otra combinación de transporte.

La empresa explicó que las intervenciones forman parte de la Emergencia Ferroviaria y buscan mejorar la seguridad operacional. El alcance concreto de la medida, las estaciones afectadas y la fecha prevista para la normalización son claves para organizar el recorrido.

Desde cuándo y hasta cuándo funcionará limitado el Sarmiento

De acuerdo con el comunicado oficial de Trenes Argentinos del 17 de noviembre, el servicio de la línea Sarmiento circulará únicamente entre Once y Castelar desde las 14:00 del sábado 21 hasta el último servicio del lunes 23 de noviembre de 2026.

Esto significa que, durante esa franja, las formaciones no continuarán desde Castelar hacia las estaciones siguientes del ramal principal. Los pasajeros que necesiten viajar a Ituzaingó, San Antonio de Padua, Merlo, Paso del Rey o Moreno no podrán completar esos trayectos en el tren habitual desde Once.

El cambio no implica que toda la línea deje de funcionar: el tramo entre Once y Castelar mantendrá la circulación, según el esquema anunciado. Sin embargo, los usuarios deben verificar los horarios concretos antes de salir, porque el comunicado no detalla aquí frecuencias especiales ni garantiza combinaciones alternativas.

Qué estaciones resultan afectadas por el recorte

El punto de finalización temporal de los servicios provenientes de Once será Castelar. Por lo tanto, los pasajeros que tengan como destino las estaciones ubicadas más al oeste deberán considerar opciones de transporte diferentes durante el período de obras.

Tramo con trenes: Once–Castelar, con circulación limitada al recorrido anunciado.

Once–Castelar, con circulación limitada al recorrido anunciado. Tramo sin continuidad del servicio habitual desde Castelar: estaciones posteriores hacia Moreno, incluidas Ituzaingó, San Antonio de Padua, Merlo y Paso del Rey.

estaciones posteriores hacia Moreno, incluidas Ituzaingó, San Antonio de Padua, Merlo y Paso del Rey. Inicio de la restricción: sábado 21 de noviembre, a las 14:00.

sábado 21 de noviembre, a las 14:00. Finalización prevista: último servicio del lunes 23.

último servicio del lunes 23. Normalización prevista: martes 24 de noviembre, con las frecuencias habituales.

La empresa también aclaró que las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables. Por ese motivo, el esquema informado puede cambiar si las obras se reprograman.

Por qué se interrumpe el recorrido hacia Moreno

La intervención consiste en la renovación de circuitos de vía entre San Antonio de Padua e Ituzaingó. Estos componentes forman parte del sistema de señalamiento ferroviario, que permite detectar la ocupación de sectores de vías y contribuir al control seguro de la circulación.

Según Trenes Argentinos, los trabajos integran la última etapa de la renovación de circuitos y cables de señalamiento entre Morón y Moreno. En fases anteriores se realizaron zanjas para sustituir cables, recambios de instalaciones y adecuaciones en mesas de mando de señales de Haedo, Castelar y Moreno.

El organismo enmarcó las tareas en las inversiones para fortalecer sectores sensibles de la operación. También mencionó otras intervenciones en el corredor, como la modernización del señalamiento entre Liniers y Villa Luro y el reemplazo de aparatos de vías en Caballito.

Cómo consultar el servicio antes de viajar

La recomendación para quienes dependan del tren es revisar el estado de circulación el mismo día del viaje, especialmente si salen el sábado por la tarde o regresan el lunes feriado. La información oficial puede consultarse en los canales y en la aplicación de Trenes Argentinos.

Si tu destino queda después de Castelar, conviene planificar con anticipación una alternativa y comprobar sus horarios, particularmente el lunes 23, cuando otros servicios de transporte pueden funcionar con cronogramas de feriado. No debe darse por supuesto que habrá colectivos gratuitos de reemplazo: el comunicado citado no anuncia ese dispositivo.

Para el martes 24 de noviembre, la empresa prevé el regreso a las frecuencias habituales, sujeto a que puedan completarse los trabajos según las condiciones informadas.