Con el verano cada vez más cerca, quienes están organizando sus vacaciones en la Costa Atlántica o una escapada al interior bonaerense ya tienen una novedad para comparar alternativas de transporte. Trenes Argentinos habilitó una nueva etapa de venta de boletos y sumó una modalidad de financiación para compras realizadas por internet.

El anuncio, difundido el 19 de noviembre de 2026, comprende viajes durante diciembre y los primeros meses de 2027. Hay horarios diferentes según el día, paradas intermedias que pueden resultar útiles para vecinos del interior y condiciones particulares para pagar en cuotas.

La posibilidad de financiar la compra puede servir especialmente a familias o grupos que adquieren varios boletos juntos. Sin embargo, las cuotas no se habilitan para cualquier importe: hay montos mínimos y un medio de pago específico.

Cuánto cuesta el tren a Mar del Plata para el verano 2027

Según la información oficial, los pasajes entre Plaza Constitución y Mar del Plata cuestan $40.500 en primera y $48.600 en pullman. Son los valores informados al lanzar la venta el 19 de noviembre; conviene verificar el precio final y la disponibilidad antes de concretar la operación.

La comercialización comprende los servicios desde el 14 de diciembre de 2026 y durante enero, febrero, marzo y hasta el 4 de abril de 2027. Los asientos están sujetos a disponibilidad, por lo que encontrar una tarifa publicada no garantiza lugar en una fecha determinada.

Los horarios de salida y las paradas en ciudades bonaerenses

El servicio a Mar del Plata tendrá tres salidas diarias desde Constitución. De lunes a viernes partirán a las 6:07, 11:21 y 17:11. Los sábados, a las 6:10, 11:29 y 17:09; los domingos y feriados, a las 6:12, 11:41 y 16:23.

La primera salida de cada jornada se anuncia con detención en todas las estaciones intermedias. En cambio, los servicios vespertinos indicados por la empresa incluyen paradas en Coronel Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú y Coronel Vidal. Esto permite planificar viajes desde localidades de la traza sin necesidad de trasladarse primero a la terminal porteña, siempre que haya plazas y el tren elegido efectivamente se detenga allí.

Desde Mar del Plata, los horarios informados para días hábiles son 1:09, 13:06 y 16:10; los sábados 1:16, 13:10 y 16:13; y los domingos y feriados 1:11, 13:19 y 15:15. Además, se incorpora un refuerzo directo los viernes a las 14:23, con regreso desde Mar del Plata los domingos a las 23:16.

Cómo comprar en tres o seis cuotas sin interés

La empresa informó que desde noviembre los pasajes adquiridos desde su sitio web pueden pagarse mediante Mercado Pago en cuotas fijas sin interés, con estas condiciones:

Tres cuotas: para compras de entre $60.000 y $120.000.

para compras de entre $60.000 y $120.000. Seis cuotas: para compras a partir de $120.000.

En las boleterías de Retiro, Constitución y Once continúa disponible el pago en efectivo o en un solo pago. La financiación anunciada corresponde al canal digital, por lo que no debe suponerse que se ofrece también en ventanilla.

Por ejemplo, un pasaje individual en primera a Mar del Plata, con el precio anunciado de $40.500, no alcanza por sí solo el mínimo de $60.000. Una compra conjunta de dos boletos de primera suma $81.000 y entra en el rango de tres cuotas, siempre que la operación reúna las demás condiciones del sistema de pago.

Qué se sabe del tren a Junín

También se habilitó la venta de pasajes a Junín para diciembre, enero, febrero, marzo y hasta el 4 de abril. Está previsto un servicio diario desde Retiro a las 18:15. El regreso parte a la 1:10 de lunes a sábados y a la 1:31 los domingos y feriados.

A diferencia del trayecto a Mar del Plata, el valor del boleto a Junín varía según el día elegido y se organiza en dos bandas tarifarias. Por eso no corresponde atribuirle un precio único. El recorrido incluye paradas como Pilar, Mercedes, Chacabuco y otras localidades del noroeste bonaerense.

Dónde consultar disponibilidad y comprar los boletos

La consulta y compra se realiza en el portal oficial de Trenes Argentinos, que reúne los accesos a venta de larga distancia, horarios y atención al pasajero. Es recomendable seleccionar primero fecha, origen y destino, comprobar las paradas del servicio elegido y revisar el importe total antes de pagar.

Los datos de esta nota corresponden al comunicado oficial publicado el 19 de noviembre de 2026. Ante cambios operativos, la información vigente de la empresa al momento de viajar es la que debe prevalecer.