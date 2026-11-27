El cierre de noviembre tendrá características propias del verano en buena parte de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el panorama que anticipan los meteorólogos para los primeros días de diciembre comienza a mostrar señales de un cambio en las condiciones del tiempo.

La persistencia de las temperaturas elevadas será uno de los aspectos más destacados de las próximas jornadas. No solo se esperan tardes calurosas: también podrían aumentar las mínimas, lo que limitaría el alivio durante las noches en algunas ciudades.

La pregunta que empieza a surgir entre los bonaerenses es hasta cuándo durará este período y en qué momento habrá que volver a prestar atención a las precipitaciones. Las previsiones indican que la llegada de aire más fresco no sería simultánea en toda la Provincia.

Cuándo comenzaría a ceder el calor en Buenos Aires

De acuerdo con el análisis publicado este viernes 27 por los meteorólogos de Meteored, el avance de un frente frío podría empezar a modificar las condiciones meteorológicas del sur de la región pampeana a partir del lunes 30 de noviembre.

El cambio se extendería posteriormente hacia la región central. Para el conurbano bonaerense, el martes 1 de diciembre aparece como la jornada clave: se prevé que aumente la probabilidad de lluvias y tormentas con la llegada del frente.

Eso no implica que el martes comience con temperaturas bajas. El meteorólogo Christian Garavaglia explicó que el área metropolitana todavía podría tener una primera parte del día calurosa y húmeda. El horario de llegada de la nubosidad y las precipitaciones determinará cuánto puede subir el termómetro antes del cambio.

Cómo seguirán las temperaturas hasta el lunes

Las estimaciones de Meteored para el área metropolitana contemplan máximas generalmente comprendidas entre los 34 y los 36 grados durante el período del sábado al lunes. En sectores del conurbano alejados del Río de la Plata no se descartan valores cercanos a los 37 grados.

En las localidades ribereñas, en cambio, la influencia del viento procedente del río podría moderar las temperaturas. En Tandil, el pronóstico del SMN difundido este viernes por El Eco anticipa máximas de 31 grados el sábado y 33 el domingo.

Las previsiones regionales de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP también mantienen condiciones muy calurosas en La Plata, Junín y Tandil durante el lunes 30. Este comportamiento refuerza la expectativa de que el descenso térmico no llegará al mismo tiempo a todos los distritos.

Período Panorama previsto Sábado 28 y domingo 29 Calor intenso en amplios sectores bonaerenses. Lunes 30 Posible comienzo del alivio en el sur; calor persistente en el centro y norte. Martes 1 de diciembre Mayor inestabilidad en el AMBA por el avance frontal.

¿Se viene una ola de calor?

No todos los episodios de temperaturas elevadas constituyen una ola de calor. El criterio meteorológico contempla la persistencia durante al menos tres jornadas consecutivas de mínimas y máximas que superen determinados umbrales, establecidos para cada localidad.

Por eso, una tarde con 35 grados no es suficiente por sí sola para confirmar ese fenómeno en toda la Provincia. Será necesario observar los registros efectivos de los próximos días y los informes del Servicio Meteorológico Nacional.

Mientras dure el calor, conviene mantener una hidratación frecuente, evitar la actividad física intensa durante las horas más calurosas y prestar especial atención a niños pequeños y adultos mayores.

Qué puede cambiar con la llegada del frente frío

El encuentro entre masas de aire con características distintas puede incrementar la inestabilidad. Sin embargo, no todas las localidades recibirán precipitaciones ni experimentarán la misma caída de temperatura. A varios días de distancia, todavía pueden modificarse los horarios de avance del sistema y la distribución de las lluvias.

Incluso antes de ese cambio, algunos sectores del sur provincial tienen posibilidades de tormentas durante el fin de semana. Ver también: Del calor a las tormentas: qué zonas de la Provincia deben estar atentas este fin de semana.