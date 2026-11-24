El juicio por jurados por la muerte de Alejandro Martínez, ocurrida en noviembre de 2021 en la Comisaría Tercera de La Costa, ubicada en la localidad de San Clemente del Tuyú, debía comenzar este martes 24 de noviembre en la ciudad de Dolores, pero fue suspendido tras una solicitud presentada por la defensa de los tres efectivos policiales imputados.

Por el momento, no se estableció una nueva fecha para el inicio del debate, aunque se estima que podría desarrollarse durante el primer semestre del año 2027.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de Dolores, donde estaba previsto que las audiencias se extendieran hasta el próximo 4 de diciembre, con la participación de un jurado popular.

Los acusados son José Carlos Pereyra, Christian Rohr y Maximiliano Munche, integrantes de la Policía Bonaerense, quienes deberán responder ante la Justicia por el delito de homicidio triplemente agravado. San Clemente del Tuyú+2

Los motivos de la suspensión

La postergación responde a una presentación formal realizada por el abogado defensor de los imputados, Marcos García, quien argumentó que todavía se encuentra pendiente la incorporación de una medida de prueba que considera fundamental para demostrar la inocencia de sus defendidos.

Ante esta situación, el tribunal hizo lugar al planteo y resolvió suspender el comienzo del proceso judicial.

Un caso que conmocionó a la provincia de Buenos Aires

Alejandro Nicolás Martínez tenía 35 años y era oriundo de Brandsen. En noviembre de 2021 fue retirado por efectivos policiales del Hotel Fontainebleau de San Clemente del Tuyú y trasladado a la Comisaría Tercera de esa localidad balnearia.

Durante la madrugada del 18 de noviembre de 2021, el hombre fue hallado sin vida en el interior de la dependencia policial.

Los estudios forenses determinaron que presentaba numerosas lesiones en diferentes partes del cuerpo, mientras que la primera autopsia estableció como causa de muerte una asfixia mecánica.

El episodio generó una profunda conmoción y derivó en una investigación judicial que involucró inicialmente a nueve integrantes de la fuerza de seguridad bonaerense.

A cinco años de lo ocurrido, la suspensión del juicio representa una nueva demora en el esclarecimiento judicial del caso, mientras los familiares de Martínez continúan aguardando que se determinen las responsabilidades penales por su muerte.