Tormentas del miércoles en la Provincia: qué preparar en casa y qué revisar antes de viajar

La alerta amarilla y naranja por tormentas para este miércoles 7 de octubre en la Provincia de Buenos Aires también plantea una cuestión cotidiana: qué conviene hacer antes de salir de casa o iniciar un viaje. Con lluvias intensas, ráfagas y actividad eléctrica dentro del escenario previsto, anticipar algunas medidas permite reducir la exposición durante el episodio.

El mapa del SMN emitido el martes a las 18:36 muestra niveles diferentes en el territorio bonaerense. Para elegir el momento de una salida, consultá primero el aviso de tu localidad y del destino: no toda la provincia tiene la misma advertencia.

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Alerta amarilla y naranja: qué preparar antes de la tormenta

La preparación empieza por la información. Verificá el último parte en el SMN y seguí las indicaciones de Defensa Civil. Si tenés un compromiso al aire libre, contemplá una alternativa bajo techo y consultá posibles cambios antes de trasladarte.

También es útil acordar con la familia cómo comunicarse si alguien está fuera de casa. Cargá el teléfono y dejá accesible una linterna. Estas previsiones no significan que se hayan anunciado cortes de servicios: sirven para evitar improvisar si surge un inconveniente.

Imagen creada con IA para acompañar la información meteorológica.

Qué revisar en patios, balcones y desagües

Antes del mal tiempo, retirá o asegurá objetos livianos que puedan desplazarse con el viento. Revisá desde un lugar seguro las salidas de agua y evitá dejar residuos que obstruyan el drenaje. Las tareas deben hacerse con anticipación, sin subir a techos ni exponerse durante la tormenta.

Si llega el episodio fuerte, permanecé en una construcción cerrada. Un árbol, una carpa o una estructura abierta no ofrecen el mismo resguardo frente a descargas eléctricas. Mantené a las mascotas bajo techo y evitá que queden expuestas en patios o terrazas.

Ver también: Cómo venía el tiempo en la Provincia de Buenos Aires.

Qué cambia si tenés que viajar en auto

Para un traslado indispensable, revisá el trayecto además del destino. La lluvia puede disminuir la visibilidad y aumentar la distancia de frenado. Planificá tiempo adicional para no depender de llegar rápido si las condiciones empeoran.

Con precipitaciones, bajá la velocidad, ampliá la distancia con el vehículo de adelante y utilizá las luces bajas. No atravieses sectores anegados ni te detengas debajo de árboles o estructuras que puedan caer. Si necesitás interrumpir el viaje, buscá un lugar seguro fuera de la circulación.

Granizo y rayos: por qué no conviene salir a proteger el auto

Si la tormenta ya está encima, la prioridad es permanecer a resguardo. Salir para mover el vehículo, recuperar un objeto o colocar una cobertura puede exponerte a las ráfagas, al granizo o a una descarga. Esas decisiones deben anticiparse cuando las condiciones todavía permiten hacerlo con seguridad.

La posibilidad de granizo no implica que vaya a ocurrir en cada localidad bajo alerta. Del mismo modo, una pausa de la lluvia no confirma el fin de la actividad eléctrica. Seguí el aviso vigente y las indicaciones locales para decidir cuándo retomar una actividad.

Cuándo consultar cambios en escuelas y actividades

La alerta meteorológica por sí sola no informa una suspensión de clases, un cierre de rutas ni una cancelación de transporte. Para esos casos se necesita una comunicación específica del organismo, establecimiento o prestador correspondiente. Verificá el canal oficial antes de modificar un traslado.

Si observás cables caídos, ramas sobre la calzada u otra situación de peligro, mantené distancia y avisá a los servicios de emergencia de tu localidad. Evitá intervenir por tu cuenta o acercarte para obtener una foto.

Las recomendaciones se apoyan en las pautas oficiales del SINAGIR para tormentas. El aviso meteorológico utilizado fue emitido el martes 6 a las 18:36 y puede actualizarse. Antes de salir este miércoles, volvé a consultar el nivel y la vigencia de tu zona.