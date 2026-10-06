San Vicente refuerza las obras para prevenir anegamientos ante El Niño

El Municipio de San Vicente reforzó las obras y tareas preventivas para reducir el riesgo de anegamientos ante un escenario de lluvias que mantiene en seguimiento a la región por la presencia del fenómeno de El Niño. Los trabajos alcanzan distintos puntos de San Vicente, Alejandro Korn y Domselaar.

La nueva etapa incluye zanjeo, limpieza y desobstrucción de desagües pluviales, construcción de cámaras de inspección y saneamiento de sectores vinculados al escurrimiento del agua. Las intervenciones se suman al plan que el distrito viene desarrollando sobre arroyos, canales y otros puntos sensibles.

Ver también: San Vicente amplía los trabajos sobre arroyos ante El Niño: cómo es el plan preventivo.

Dónde se realizan las nuevas obras en San Vicente

Según informó el Municipio, las cuadrillas de la Secretaría de Servicios Públicos se encuentran trabajando de manera simultánea en varios sectores del distrito. Cada intervención apunta a mejorar el drenaje y facilitar el escurrimiento cuando se producen precipitaciones intensas.

Barrio Sargento Cabral, en Alejandro Korn: tareas de zanjeo, limpieza y desobstrucción de desagües.

tareas de zanjeo, limpieza y desobstrucción de desagües. Calle Lamadrid, en Domselaar: trabajos sobre el sistema de escurrimiento para favorecer el drenaje y el acceso a las viviendas.

trabajos sobre el sistema de escurrimiento para favorecer el drenaje y el acceso a las viviendas. Calle Buenos Aires, en San Vicente: construcción de nuevas cámaras de inspección pluvial para facilitar las tareas de mantenimiento y limpieza de la red.

construcción de nuevas cámaras de inspección pluvial para facilitar las tareas de mantenimiento y limpieza de la red. Laguna de San Vicente: tareas con maquinaria pesada para limpieza y mantenimiento del sector.

Las cámaras de inspección son un componente importante del sistema porque permiten acceder a los conductos para retirar obstrucciones y realizar mantenimiento periódico. En zonas donde el agua suele acumularse, esa posibilidad de intervención rápida puede ayudar a recuperar la capacidad de drenaje.

El plan preventivo se amplió durante septiembre

Estas obras no comenzaron de cero. Durante septiembre, San Vicente ya había sumado frentes de trabajo sobre cursos de agua y canales dentro de un esquema de mitigación y prevención de inundaciones. Entre esas tareas se incluyó maquinaria pesada sobre el Arroyo San Vicente y acciones coordinadas con la Provincia.

El distrito también realizó una jornada técnica sobre El Niño y las perspectivas climáticas para la región. La estrategia combina así dos líneas de trabajo: el seguimiento meteorológico y la ejecución de obras físicas para que canales, zanjas y desagües tengan mejores condiciones de funcionamiento.

El contexto climático seguirá siendo un tema central durante la primavera. INFOZONA viene siguiendo la evolución de El Niño y su posible impacto sobre las lluvias en la Provincia de Buenos Aires, aunque los pronósticos estacionales no implican que todos los episodios de lluvia vayan a generar inundaciones.

Por qué la limpieza de desagües es clave antes de las lluvias

En los sistemas urbanos, hojas, residuos, sedimentos y vegetación pueden reducir la capacidad de circulación del agua. Por eso, el mantenimiento preventivo busca detectar y eliminar obstrucciones antes de los eventos meteorológicos más intensos.

En paralelo, el zanjeo y el saneamiento de cursos de agua permiten recuperar secciones que con el tiempo pueden perder capacidad por acumulación de sedimentos. La eficacia de estas medidas depende también del estado general de la cuenca y de la intensidad de cada lluvia, pero forman parte de las herramientas habituales para disminuir puntos críticos.

Trabajos en las tres localidades del distrito

La particularidad de esta nueva etapa es que alcanza a San Vicente, Alejandro Korn y Domselaar. El objetivo municipal es sostener distintos frentes de trabajo de acuerdo con las necesidades de cada zona y priorizar los sectores vinculados con desagües, accesos y escurrimiento superficial.

La información institucional y las próximas novedades sobre obras y servicios pueden consultarse en el sitio oficial del Municipio de San Vicente.