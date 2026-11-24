A partir de enero de 2027, todos los empleadores de la provincia de Buenos Aires deberán presentar mensualmente el formulario F.U.T.U.R.O., una nueva declaración jurada laboral que generó un fuerte rechazo del sector privado.

La exigencia fue establecida mediante la Resolución N° 260/2026 del Ministerio de Trabajo bonaerense (cuya sigla significa Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos). Frente a su inminente entrada en vigencia, entidades como la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) reclamaron su suspensión inmediata.

Qué información exige el formulario F.U.T.U.R.O. todos los meses

La nueva normativa alcanza sin excepciones a empresas unipersonales, pymes y grandes compañías que cuenten con al menos un trabajador registrado en la Provincia, obligándolas a cargar cada mes:

Datos salariales: Montos abonados por cada empleado registrado, detallados y discriminados por categoría.

Montos abonados por cada empleado registrado, detallados y discriminados por categoría. Control de jornadas: Esquema completo de horarios de entrada y salida, horas extras y cualquier modificación en el régimen habitual de trabajo.

Esquema completo de horarios de entrada y salida, horas extras y cualquier modificación en el régimen habitual de trabajo. Documentación respaldatoria: Recibos de haberes firmados por los trabajadores y comprobantes bancarios de acreditación de sueldos (transferencias o depósitos en cuenta).

Por qué las cámaras empresariales piden suspender la resolución

El eje central del reclamo privado apunta a un conflicto normativo con la legislación nacional vigente. La CAC advirtió que la disposición bonaerense contradice la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, sancionada en 2026.

Dicha ley modificó el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo y estableció que la registración ante ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) es suficiente, prohibiendo expresamente a las jurisdicciones provinciales exigir requisitos adicionales.

El impacto en las pymes y el riesgo de una “segunda ventanilla”

Las entidades empresarias alertan que el formulario F.U.T.U.R.O. duplica información que los empleadores ya presentan ante el Estado nacional, creando una “segunda ventanilla” administrativa.

Desde la Sociedad Rural Argentina, conducida por Nicolás Pino, señalaron que esta superposición traslada sobrecostos permanentes y estructura operativa extra a las pymes, además de exponerlas a nuevas multas provinciales ante cualquier error o demora en la carga mensual.

Incertidumbre a semanas de enero de 2027: qué dice la Provincia

Pese a las notas formales presentadas por las cámaras empresariales para solicitar la suspensión de la Resolución N° 260/2026, la administración de Axel Kicillof aún no emitió una respuesta pública.

A pocas semanas de enero de 2027, el silencio oficial mantiene en vilo a los empleadores y estudios contables bonaerenses, que todavía no tienen certezas sobre si deberán adaptar sus sistemas informáticos para cumplir con el trámite o si habrá marcha atrás.