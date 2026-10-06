¿Y la primavera? Otro día fresco, gris y con nubosidad

La primavera continúa mostrando una cara bastante cambiante en la provincia de Buenos Aires y este martes 6 de octubre tendrá nuevamente características poco primaverales en buena parte del territorio bonaerense, con abundante nubosidad, temperaturas moderadas y presencia de lluvias en algunos sectores.

De acuerdo con los pronósticos basados en información del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada presentará marcadas diferencias según la región, aunque en términos generales predominará un ambiente fresco durante las primeras horas y templado por la tarde. En buena parte del este bonaerense las temperaturas mínimas se ubicarán aproximadamente entre los 9 y 13 grados, mientras que las máximas rondarán los 18 a 21 grados.

El cielo se mantendrá mayormente nublado o parcialmente nublado en amplias zonas, especialmente sobre el este y la franja costera. Hacia el sudeste y sur bonaerense el panorama será algo más inestable y algunos sectores tendrán lluvias durante la jornada. En el área de Tres Arroyos, por ejemplo, el pronóstico contempla precipitaciones y temperaturas entre 8 y 20 grados, mientras que hacia el extremo sur provincial también se esperan lluvias, con registros térmicos incluso más bajos.

Sobre la Costa Atlántica, en tanto, prevalecerán las nubes y un ambiente fresco. Las máximas estarán generalmente por debajo de los 20 grados, con valores cercanos a los 18 grados en diferentes localidades costeras.

De esta manera, octubre continúa sin lograr una consolidación definitiva del tiempo cálido en territorio bonaerense. Las mañanas frescas, las tardes moderadas y los sucesivos períodos de nubosidad e inestabilidad siguen marcando este comienzo de mes, con condiciones muy variables entre una región y otra.

Para este martes, entonces, habrá que salir preparados para una jornada fresca y mayormente gris en buena parte de la Provincia, mientras que en sectores del sur y sudeste el paraguas podrá volver a ser necesario.