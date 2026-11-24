Tras finalizar el período ordinario con las sesiones del miércoles 25 y jueves 26 de noviembre, el paquete central de leyes pasará a sesiones extraordinarias a partir de diciembre.

El gobernador Axel Kicillof deberá negociar en menos de un mes con los bloques opositores y con las propias facciones del peronismo una agenda de alto voltaje antes del año electoral. A continuación, repasamos cada uno de los frentes abiertos, los reclamos de cada sector y las fechas clave.

Presupuesto 2027, ley impositiva y financiamiento: los reclamos opositores

El Ejecutivo provincial envió tres proyectos centrales —Presupuesto 2027, Ley Fiscal Impositiva y ley de Financiamiento— que llegan al recinto rodeados de objeciones por parte de los bloques no oficialistas:

La Libertad Avanza (LLA): Rechaza la extensión de las facultades de emergencia administrativa y exige explicaciones por el nuevo pedido de endeudamiento.

Rechaza la extensión de las facultades de emergencia administrativa y exige explicaciones por el nuevo pedido de endeudamiento. PRO y UCR: El PRO cuestiona los salarios estatales, la transparencia fiscal y el tamaño de la estructura; el radicalismo pone el foco en el sistema de salud, el funcionamiento de IOMA y educación.

El PRO cuestiona los salarios estatales, la transparencia fiscal y el tamaño de la estructura; el radicalismo pone el foco en el sistema de salud, el funcionamiento de y educación. Hechos e izquierda: Hechos pide bajar la presión impositiva y aliviar a los sectores productivos, mientras que la izquierda reclama por el atraso salarial estatal y el pago de deuda.

Reelecciones indefinidas y Suprema Corte: una grieta dentro del peronismo

La habilitación de reelecciones indefinidas —impulsada por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y sectores de intendentes, entre ellos 14 de los 27 jefes comunales radicales alcanzados por el límite legal— divide aguas en el recinto.

El Frente Renovador anticipó que no aportará sus votos a la reforma, mientras que La Cámpora condiciona su acompañamiento a que se negocien las vacantes pendientes en la Suprema Corte de Justicia, un tema que Kicillof ya advirtió que no incluirá en la discusión política.

PASO bonaerenses y apuestas online: los proyectos que siguen trabados

El futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia depende tanto de lo que resuelva el Congreso nacional como de un acuerdo político amplio que hoy no existe, pese a que el gobierno bonaerense —vía Carlos Bianco— defiende sostenerlas.

En paralelo, la regulación de las apuestas online quedó empantanada tras dictámenes cruzados en comisión (uno de La Cámpora y otro de Juan Pablo de Jesús apoyado por el kicillofismo y el PRO), en medio de acusaciones por lobby empresarial y disputas sobre el manejo de los fondos recaudados.

Calendario legislativo: qué pasa esta semana y el antecedente de diciembre

La Cámara de Diputados sesionará este miércoles 25 de noviembre y el Senado lo hará el jueves 26 para despedir el período ordinario aprobando iniciativas menores antes de que pierdan estado parlamentario.

Para las leyes estructurales habrá que esperar después del 1° de diciembre, repitiendo una dinámica habitual de fin de año: en 2025 la última sesión ordinaria fue el 16 de diciembre (con extraordinarias en febrero para el endeudamiento), en 2024 cerró el 27 de diciembre y en 2023 el 28 de diciembre.