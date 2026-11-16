Las compras cotidianas tendrán un cambio administrativo que muchos consumidores podrían pasar por alto. A partir de esta semana, un dato de contacto deberá aparecer de manera visible en los comprobantes que entregan los comercios de la provincia de Buenos Aires.

La modificación abarca tanto a pequeños negocios de barrio como a otros proveedores que emiten tickets o facturas para consumidores finales. No cambia el precio de los productos ni establece una nueva promoción: el objetivo oficial es facilitar el acceso a información y orientación cuando aparece un problema con una compra o un servicio.

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense difundió la medida a fines de octubre y confirmó una fecha de cumplimiento que está a pocos días de llegar.

Qué deberá figurar en los tickets desde el sábado 21 de noviembre

Desde el sábado 21 de noviembre de 2026, los tickets y facturas emitidos a consumidores finales en la provincia de Buenos Aires deberán incorporar de manera legible el número telefónico gratuito 148, destinado a la orientación de consumidores y usuarios.

La comunicación provincial indica que la leyenda a consignar es “Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires”. La obligación surge de la reglamentación de la Ley 13.987, mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial bonaerense el 22 de octubre.

El Gobierno provincial otorgó un plazo de 30 días corridos para adecuar los comprobantes. La autoridad de aplicación informó que el nuevo requisito será obligatorio desde el 21 de noviembre. El aviso no debe confundirse con una nueva tasa, un recargo sobre el ticket ni una obligación adicional de pago para quien compra.

Para qué sirve la Línea 148 y quién puede llamar

El 148 funciona como una línea gratuita de asistencia y orientación para habitantes de la Provincia. En materia de consumo, permite consultar por derechos de compradores y usuarios de servicios, y recibir indicaciones sobre cómo encauzar un reclamo ante el área competente.

La información oficial de la Provincia indica atención telefónica de lunes a viernes, de 8 a 20, excepto feriados. También se publica el número alternativo 0800-777-0148 y el correo de consultas [email protected].

Es importante distinguir entre una consulta inicial y una denuncia formal: llamar al número no significa, por sí solo, que se haya iniciado un expediente, obtenido una resolución favorable o garantizado un reintegro. El operador puede orientar sobre el canal adecuado para cada situación.

La línea provincial también atiende consultas sobre otros servicios y trámites, entre ellos cuestiones de transporte, Pase Libre Multimodal, documentación, IPS y programas provinciales. Sin embargo, el nuevo requisito de impresión en facturas está vinculado específicamente con el derecho de información de consumidores y usuarios.

Qué comercios y proveedores deben adecuarse

Según el anuncio oficial, la exigencia alcanza a proveedores y comercios que emiten facturas y tickets para consumidores finales en territorio bonaerense. No se trata de una medida restringida a los supermercados o a una sola cadena: también interesa a negocios de proximidad y prestadores que entregan comprobantes por operaciones con público consumidor.

Para los establecimientos, la adaptación consiste en revisar el formato del comprobante y añadir el número con la leyenda exigida, de manera clara y destacada. Dependiendo del sistema que utilicen, puede requerir modificar una plantilla de impresión o consultar al proveedor del programa de facturación.

La resolución mencionada por el Ministerio de Producción reemplaza la antigua referencia a un 0800 de orientación al consumidor que, según la Provincia, ya no estaba operativo. La actualización busca que los números publicados en los comprobantes conduzcan a un canal de contacto vigente.

Qué hacer si un local no informa el teléfono o hay un problema con la compra

Desde el día en que empiece a regir la obligación, el consumidor puede revisar si en el ticket o la factura figura la identificación del canal provincial. Si tiene un inconveniente, conviene conservar el comprobante y reunir la información básica sobre la operación, como fecha, comercio, producto o servicio y motivo de la consulta.

Por ejemplo, el contacto puede resultar útil para obtener orientación si existe una discrepancia entre el precio exhibido y el cobrado, dudas sobre garantías o problemas con la información brindada en una venta. Cada supuesto tiene su procedimiento específico y la sola existencia del 148 no sustituye los mecanismos de reclamo que correspondan.

En una compra realizada mediante billetera digital o tarjeta, el comprobante del comercio sigue siendo distinto del registro del pago en la aplicación. Independientemente del medio utilizado, es conveniente conservar la información de ambas operaciones y consultar los términos del servicio en caso de inconvenientes.

Para verificar la nueva obligación puede consultarse la comunicación oficial del Ministerio de Producción bonaerense y el sitio provincial de la Línea 148.

La fecha clave para consumidores y negocios bonaerenses

El esquema anunciado fija el 21 de noviembre como inicio de la obligatoriedad. Hasta ese día, proveedores y comercios cuentan con el margen de adecuación informado por la Provincia. Para quienes compran, el cambio será visible en los comprobantes y permitirá disponer de una vía gratuita de orientación sin tener que buscar otro teléfono.

La medida no modifica por sí sola plazos de garantía, condiciones de devolución ni obligaciones tributarias. Su alcance concreto es facilitar la información de contacto para defensa de consumidores y usuarios.