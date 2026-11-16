Costa atlántica: avanza en el senado bonaerense la ley para prohibir los cuatriciclos y utv en las playas

Un proyecto de ley avanzó en el Senado bonaerense para prohibir la circulación de cuatriciclos, UTV, autos y camionetas en todas las playas y médanos de la Costa Atlántica.

La iniciativa busca ponerle punto final a los graves accidentes que se repiten cada verano y unificar las reglas en todos los municipios balnearios. El expediente dio un paso clave durante la quinta sesión ordinaria del año en la Cámara alta provincial y ya se analiza en comisión antes del inicio de la temporada.

Qué vehículos quedarían prohibidos y cuáles son las excepciones

El proyecto fue impulsado por los senadores provinciales Sergio Vargas y Carlos Kikuchi, del bloque Unión y Libertad. La norma propone erradicar de manera taxativa el tránsito de rodados motorizados particulares —incluidos autos, camionetas, motocicletas, cuatriciclos y UTV— en sectores de arena destinados al esparcimiento.

Según establece el texto parlamentario, las únicas excepciones permitidas quedarán restringidas a:

Emergencias médicas y operativos de seguridad pública.

y operativos de seguridad pública. Tareas de mantenimiento urbano y limpieza costera.

y limpieza costera. Prestación de servicios esenciales debidamente autorizados.

El acuerdo político para acelerar la ley antes del verano

Tras tomar estado parlamentario, el expediente aterrizó en la Comisión de Transporte del Senado bonaerense para evaluar su viabilidad técnica y el alcance de las sanciones. Allí, los legisladores resolvieron articular la propuesta de Vargas y Kikuchi con un proyecto similar presentado por Mario Ishii.

El objetivo central de esta unificación es sacar un despacho común antes del comienzo de la temporada estival. De este modo, buscan superar las diferencias entre las ordenanzas de cada distrito —como Pinamar, Villa Gesell o el Partido de la Costa— mediante una ley provincial homogénea que elimine los grises legales.

Seguridad vial y protección ambiental en los médanos

La iniciativa apunta a resolver dos problemáticas críticas que afectan al litoral marítimo bonaerense. Por un lado, busca resguardar la integridad física de peatones, turistas y familias que descansan en la playa frente a la circulación de vehículos a alta velocidad.

Por otro lado, la ley pretende frenar el deterioro ambiental del ecosistema costero. El paso constante de rodados todoterreno sobre las dunas acelera la erosión de los médanos y destruye la flora y la fauna autóctona de la región.

El grave accidente en enero que destrabó el debate

El impulso político para avanzar con esta prohibición estuvo marcado por la conmoción que generaron los siniestros viales del último verano. Desde mediados de los años noventa, los médanos del norte de Pinamar, Cariló y Villa Gesell se convirtieron en circuitos improvisados de exhibición.

El caso que mayor impacto provocó ocurrió en enero en la zona de La Frontera, en Pinamar, cuando un UTV chocó contra una camioneta Volkswagen Amarok en medio de las dunas. Como consecuencia del impacto, Bastián, un niño de 8 años que viajaba en el vehículo todoterreno, sufrió múltiples fracturas de cráneo y graves lesiones abdominales que requirieron varias cirugías de urgencia en Mar del Plata.