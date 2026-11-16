La discusión sobre el costo de la electricidad vuelve al centro de la agenda bonaerense. A pocos días de terminar noviembre, la Provincia prepara una instancia de participación pública que puede influir en la manera en que se calculan las facturas de luz durante los próximos años.

La convocatoria no implica que desde esta semana vaya a aparecer una suba automática en las boletas. Se trata de una etapa previa en la revisión del sistema tarifario, con espacio para que se expresen usuarios, empresas distribuidoras, cooperativas y otros actores del servicio.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos difundió los detalles el 12 de noviembre de 2026. La primera fecha que los vecinos deben tener presente es la apertura de inscripciones, prevista para esta semana.

Cuándo abre la inscripción y qué día será la audiencia

Desde el miércoles 18 de noviembre podrán inscribirse quienes quieran participar como oyentes u oradores en la audiencia pública por las tarifas eléctricas de la provincia de Buenos Aires. La reunión está convocada para el miércoles 16 de diciembre de 2026.

La inscripción se realizará mediante el portal oficial Ministerio Abierto. El organismo provincial indicó que el registro estará disponible a partir del 18; por eso, antes de esa fecha no corresponde dar por habilitado el formulario ni inventar requisitos que todavía no se detallaron en la comunicación consultada.

La convocatoria fue formalizada a través de la Resolución 827/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Podrán intervenir los sectores interesados en el debate, incluidos ciudadanos particulares y representantes de las prestadoras.

Qué se va a discutir sobre las boletas de luz

El eje es la Revisión Tarifaria Integral (RTI) del servicio público provincial de distribución de electricidad. Según la información oficial, la audiencia abordará las propuestas de tarifas del próximo período de cinco años y la continuidad de la llamada Etapa de Transición Tarifaria.

Entre los aspectos que están bajo análisis figuran:

La estructura de los cuadros tarifarios: cómo se organizan las categorías de usuarios y qué costos se contemplan.

cómo se organizan las categorías de usuarios y qué costos se contemplan. Las inversiones: las obligaciones que se establecerán para las distribuidoras a largo plazo.

las obligaciones que se establecerán para las distribuidoras a largo plazo. La calidad del suministro: nuevos parámetros de prestación, controles y eventuales penalidades por incumplimientos.

nuevos parámetros de prestación, controles y eventuales penalidades por incumplimientos. La tarifa social: la definición de una categoría destinada a mejorar la accesibilidad del servicio para hogares de menores ingresos.

la definición de una categoría destinada a mejorar la accesibilidad del servicio para hogares de menores ingresos. Los ingresos requeridos por las empresas: los recursos que las distribuidoras consideran necesarios para operar y sostener la red.

Estos puntos muestran que el debate no se limita al monto final de una factura. También alcanza la calidad del servicio, la frecuencia de interrupciones, el mantenimiento de las redes y las condiciones aplicables a diferentes grupos de usuarios.

¿Significa que la luz aumenta en diciembre?

No hay que confundir la audiencia con la aprobación de un aumento. La convocatoria es parte de un procedimiento de evaluación y participación. Los porcentajes, las fechas de vigencia y los cuadros concretos deberán surgir de los actos administrativos que correspondan y no pueden anticiparse solamente por el anuncio de la reunión.

Además, el costo de la factura depende de diversos factores, entre ellos el consumo medido, la categoría del suministro, las condiciones regulatorias y los beneficios que pueda tener cada usuario. Por eso, no sería correcto proyectar desde ahora una suba uniforme para todos los hogares de la Provincia.

La discusión se suma a las novedades de los últimos meses sobre los precios de la electricidad. INFOZONA ya informó sobre el esquema de actualización tarifaria bonaerense, un antecedente útil para distinguir las reglas actualmente vigentes de la revisión que se debatirá en diciembre.

Cómo pueden participar vecinos de La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y el interior

La convocatoria tiene alcance provincial: no está dirigida exclusivamente a una ciudad. Es de interés para usuarios residenciales, comercios y actividades productivas atendidos por distribuidoras y cooperativas comprendidas en el régimen bonaerense.

Quienes quieran intervenir pueden comenzar por consultar la comunicación del Ministerio de Infraestructura y revisar el portal Ministerio Abierto desde el 18 de noviembre. La diferencia entre inscribirse como oyente u orador es importante: las personas que pretenden expresar una posición deberán atender a las condiciones de participación que se publiquen en el sistema.

Para hacer un planteo útil conviene tener identificada la distribuidora, el tipo de usuario y el problema concreto: costos, cortes frecuentes, calidad del servicio, inversión en la red o dificultades para acceder a beneficios. No es necesario publicar datos personales ni números de cliente en redes sociales para expresar una preocupación.

La audiencia está prevista para el 16 de diciembre. Hasta entonces, la instancia inmediata para los interesados será la inscripción; cualquier decisión tarifaria posterior deberá verificarse por separado en los canales oficiales.