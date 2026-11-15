Una semana con lluvias, tormentas y calor: así estará el tiempo en la provincia de buenos aires

La provincia de Buenos Aires transita este domingo 15 de noviembre una jornada con abundante nubosidad, temperaturas agradables y algunas precipitaciones aisladas.

El comienzo de la nueva semana estará marcado por condiciones inestables, aunque se esperan mejoras a partir del miércoles.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, este domingo presentará cielo mayormente nublado, con algunas lluvias y lloviznas en distintos sectores del territorio bonaerense, especialmente sobre la Costa Atlántica y áreas del centro y este provincial.

Las temperaturas máximas se ubicarán, en líneas generales, entre los 24 y 27 grados, con algunas diferencias según la región. Hacia la noche podrían desarrollarse tormentas aisladas en el oeste bonaerense.

Lunes y martes: regresan las lluvias y tormentas

El lunes 16 de noviembre comenzará con temperaturas templadas y abundante nubosidad. Sin embargo, durante la tarde y la noche aumentará la inestabilidad, con posibilidad de chaparrones y tormentas de variada intensidad, principalmente en sectores del interior provincial.

Para el martes 17 se anticipa una jornada más inestable, debido al desplazamiento de un sistema de tormentas hacia el este bonaerense. Podrían registrarse lluvias, actividad eléctrica y chaparrones, especialmente durante la madrugada y la mañana.

Miércoles y jueves: mejoran las condiciones

El miércoles 18 se espera una mejoría generalizada, con períodos de sol, nubosidad variable y temperaturas máximas que podrían acercarse a los 28 grados en algunas regiones.

El jueves 19 continuaría con condiciones mayormente estables, ambiente templado a cálido y sin precipitaciones significativas previstas en buena parte de la provincia.

Viernes y fin de semana: posible nueva inestabilidad

Para el viernes 20 de noviembre, los pronósticos vuelven a mostrar probabilidades de precipitaciones, particularmente en sectores del norte y este bonaerense.

Durante el sábado podrían persistir algunos episodios aislados de lluvia, aunque su distribución e intensidad todavía presentan incertidumbre.

En términos generales, la semana combinará temperaturas agradables, períodos de sol y episodios de inestabilidad, sin que se anticipen descensos térmicos importantes y generalizados.

Las principales jornadas para seguir de cerca serán el lunes y martes, debido al regreso de las tormentas. Se recomienda prestar atención a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, especialmente ante posibles alertas para sectores específicos de la provincia