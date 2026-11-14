Alerta por tormentas: cómo estará el tiempo este sábado y qué se espera para el domingo

La provincia de Buenos Aires atraviesa un fin de semana marcado por la inestabilidad meteorológica.

Para este sábado 14 de noviembre se mantienen advertencias por tormentas, algunas de las cuales podrían alcanzar fuerte intensidad, con lluvias abundantes, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por tormentas que contemplan distintos niveles de intensidad. En las áreas bajo alerta amarilla, los fenómenos podrían provocar precipitaciones intensas en períodos breves, frecuente actividad eléctrica y ráfagas importantes.

En los sectores alcanzados por alerta naranja, las tormentas pueden presentar características más severas, con abundante caída de agua, granizo y vientos capaces de ocasionar inconvenientes.

Un sábado con tiempo inestable

Durante este sábado se prevé un escenario de nubosidad variable y condiciones favorables para el desarrollo de lluvias y tormentas en diferentes sectores del territorio bonaerense.

Los fenómenos no necesariamente se producirán de manera simultánea ni con la misma intensidad en todas las localidades. Las mayores complicaciones podrían registrarse donde las tormentas descarguen abundante agua en poco tiempo.

¿Cómo estará el domingo 15?

Para mañana domingo se espera que la inestabilidad continúe en algunos sectores de la provincia, aunque con posibilidades de mejoras parciales a medida que avance la jornada.

La evolución de las condiciones meteorológicas dependerá del desplazamiento del sistema de tormentas, por lo que no se descartan nuevas precipitaciones aisladas.

Recomendaciones ante las tormentas

Frente a este panorama, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y no circular por calles o caminos anegados.

El tiempo será uno de los principales factores a tener en cuenta durante este fin de semana en la provincia de Buenos Aires, especialmente para quienes tengan previsto viajar o realizar actividades al aire libre.

Las alertas pueden actualizarse durante el día según la evolución de las condiciones meteorológicas.