Cuánto cuesta construir un quincho con parrilla en Argentina: precios 2026

La llegada de los días templados hace que muchos propietarios empiecen a mirar el patio de otra manera. Un quincho con parrilla puede funcionar como espacio para reuniones familiares, pero su costo cambia mucho según el tipo de techo, los metros cuadrados y las instalaciones que se agreguen.

La diferencia entre un espacio semicubierto sencillo y un ambiente cerrado con mesada, bacha y aberturas puede ser muy grande. Por eso, antes de contratar, conviene separar los trabajos y averiguar si el presupuesto incluye únicamente la mano de obra o también los materiales.

Para esta guía, INFOZONA tomó referencias publicadas durante noviembre de 2026 para el área de Buenos Aires y armó ejemplos de tamaños habituales. Los números sirven para orientar la planificación, no para reemplazar una visita técnica al terreno.

Cuánto cuesta hacer un quincho con parrilla en 2026

Para un quincho o cobertizo semicubierto, las referencias de mano de obra de Todo Resuelto muestran rangos de $310.000 a $730.000 por metro cuadrado en noviembre de 2026, según las tareas previstas para estructura y techado. La construcción de una parrilla completa de material aparece con una mano de obra de $310.000 a $950.000 como referencia separada.

Estas tarifas orientativas corresponden al mercado de CABA y el Gran Buenos Aires. No representan el costo final con materiales incluidos y pueden variar en La Plata, Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca y otras localidades según proveedores y disponibilidad de trabajadores.

Cuánto sale un quincho de 15, 20 o 30 metros cuadrados

Para visualizar cómo impacta la superficie, la siguiente tabla multiplica el rango de mano de obra por metro cuadrado por tres tamaños de referencia. Se trata de un cálculo teórico para estructura y techo semicubierto, sin incluir materiales, parrilla, pisos, bacha ni instalación eléctrica.

Superficie del quincho Cálculo inferior de mano de obra Cálculo superior de mano de obra 15 m² $4.650.000 $10.950.000 20 m² $6.200.000 $14.600.000 30 m² $9.300.000 $21.900.000

Los valores se obtienen de las referencias de mano de obra de Todo Resuelto para noviembre de 2026. Son una simulación aritmética, no presupuestos reales de obra terminada. La complejidad de fundaciones, columnas, muros o cubierta puede hacer que cotizaciones concretas se alejen del ejemplo.

Qué conviene decidir antes de construir

El primer paso es elegir entre quincho abierto, semicubierto y cerrado. Uno abierto puede tener solamente una parrilla y una superficie acondicionada; el semicubierto suma protección frente a lluvia y sol; el cerrado se parece más a una ampliación de vivienda, con muros, carpintería y mayores instalaciones.

También influye la forma de uso. Si el quincho se utilizará solamente en verano, tal vez alcance con un techo liviano y buena ventilación. Si se quiere aprovechar en invierno, habrá que considerar cerramientos, iluminación, confort térmico y tratamiento de humos de la parrilla.

Cuánto cuesta construir la parrilla de ladrillos

La parrilla es un rubro específico. Incluye el sector de fuego, ladrillos adecuados, estructura, campana o garganta para conducir el humo y herrajes. Las referencias de mano de obra pueden variar entre $310.000 y $950.000 en función de tamaño y características, con los materiales por separado.

Una parrilla simple contra una pared existente no tiene el mismo trabajo que un conjunto nuevo con horno, fogonero, mesadas, leñero y conducto de humo elevado. El tipo de salida de humo importa especialmente si el quincho se encuentra cerca de puertas, galerías o viviendas vecinas.

Otros gastos que pueden modificar el costo final

Preparación del terreno: nivelación, excavaciones y base estructural según el suelo.

nivelación, excavaciones y base estructural según el suelo. Pisos: contrapiso, carpeta y revestimiento apto para el sector exterior.

contrapiso, carpeta y revestimiento apto para el sector exterior. Techo: estructura de madera o metal, cubierta, aislación y zinguería.

estructura de madera o metal, cubierta, aislación y zinguería. Parrilla: ladrillos refractarios, hierro, campana, rejas y terminaciones.

ladrillos refractarios, hierro, campana, rejas y terminaciones. Electricidad: luminarias, tomas, protecciones y cañerías.

luminarias, tomas, protecciones y cañerías. Agua y desagües: bacha, mesada, grifería y conexiones si se quiere lavar utensilios.

bacha, mesada, grifería y conexiones si se quiere lavar utensilios. Cerramientos: puertas, ventanas o paneles, cuando el quincho no queda abierto.

Una mesada con bacha parece una incorporación pequeña, pero puede exigir llevar agua desde la casa y resolver el desagüe. En las referencias de servicios consultadas, los trabajos sencillos de cañería y desagüe se presupuestan en renglones separados, con importes que dependen del recorrido.

Qué techo es más conveniente para un quincho

El techo de chapa sobre estructura liviana suele ser una de las alternativas de ejecución más rápida, aunque el confort dependerá de su aislación y de la ventilación. Las cubiertas de tejas y las losas de material requieren otros apoyos y pueden demandar una inversión superior.

No conviene elegir solamente por estética. El cálculo de cargas, la pendiente, el escurrimiento del agua y el mantenimiento son parte de la obra. Para una cubierta importante, la estructura debe revisarla una persona con capacitación técnica adecuada.

Cómo hacer un quincho más económico sin resignar calidad

Una estrategia es diseñar primero un espacio de dimensiones contenidas y dejar previstas futuras ampliaciones. Otra consiste en reducir cerramientos innecesarios, elegir una planta simple y evitar recorridos largos para cañerías y electricidad.

Sin embargo, ahorrar en fundaciones, seguridad eléctrica o evacuación de humo puede generar problemas más costosos que la diferencia inicial. Conviene solicitar presupuesto detallado a distintos profesionales, con materiales, mano de obra, plazo, garantía y forma de pago.

¿Se necesita permiso municipal para construir un quincho?

Los requisitos no son idénticos en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. El tipo de estructura, la superficie cubierta, su cercanía a medianeras y el impacto en los indicadores urbanísticos pueden determinar si corresponde presentar planos o gestionar autorización.

Antes de comprar materiales, consultá en Obras Particulares del municipio y verificá las reglas del barrio si corresponde. Un proyecto sin esa revisión puede terminar necesitando modificaciones.

Si el plan del patio incluye una pileta, conviene pensar los desagües y la distribución de los espacios en conjunto. Ver también: Cuánto cuesta construir una pileta de material en Argentina: precios 2026. En cualquier caso, la clave es comparar presupuestos completos y de igual alcance.