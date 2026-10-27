Tarifas de luz: la provincia defendió las subas vigentes y anunció un nuevo esquema de actualización

Si todavía tenés dudas sobre el valor de tu factura de electricidad para este mes, es fundamental que conozcas el último movimiento del Gobierno provincial.

La administración bonaerense oficializó su respaldo a los incrementos vigentes, luego de que la Justicia levantara la medida cautelar que los había frenado.

El respaldo oficial a las tarifas tras el fallo

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, fundamentó la presentación judicial del Ejecutivo provincial, calificándola como una obligación legal ineludible.

Bianco explicó que la Fiscalía de Estado debía intervenir indefectiblemente ante las demandas contra la Provincia, ratificando los informes técnicos que avalan los aumentos.

Cuáles son los aumentos de luz que siguen vigentes

Al quedar sin efecto provisoriamente el fallo de primera instancia, se mantienen los cuadros tarifarios aplicados a partir de agosto.

Esto significa que los valores que ves en tu factura no se retrotraerán a los meses previos, tal como lo había solicitado la Defensoría del Pueblo.

A quiénes afecta la medida y por qué no hubo nuevas audiencias

La validación de los aumentos alcanza a los usuarios atendidos por Edelap, EDES, EDEA, EDEN y más de 200 cooperativas eléctricas en el territorio bonaerense.

El Gobierno descartó la necesidad de convocar a nuevas instancias de participación ciudadana, argumentando que ya se concretaron encuentros previos suficientes.

Anuncian un nuevo mecanismo de actualización tarifaria

Hacia el cierre del año próximo, el Ejecutivo prevé la entrada en vigencia de un nuevo esquema de actualización tarifaria definitivo.

Esta propuesta, enmarcada en la Revisión Tarifaria Integral, reemplazará a la reglamentación transitoria actual y moderará futuros ajustes.