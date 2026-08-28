Todos los aumentos que llegan en septiembre 2026: qué sube y cuánto habrá que pagar

Septiembre comienza con nuevos ajustes que impactarán en gastos cotidianos de millones de hogares. Transporte, colegios, alquileres y prepagas encabezan una lista que todavía puede sumar novedades.

Por Ignacio Hernández
Aumento provincia de buenos aires rutas

Septiembre de 2026 comenzará con una serie de aumentos ya confirmados en transporte, alquileres, colegios privados y prepagas. Para quienes viven en la Provincia de Buenos Aires, uno de los cambios más visibles estará en el boleto de colectivo, aunque también subirán los trenes metropolitanos y distintos servicios.

Algunas actualizaciones empiezan a regir desde el martes 1° y otras dependen de la fecha particular de cada contrato o facturación. Además, todavía quedan rubros que pueden sumar novedades antes de que termine agosto, como las tarifas de energía y el componente impositivo de los combustibles.

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Las líneas provinciales que circulan por el Gran Buenos Aires tendrán un ajuste del 4,7%. Con la actualización, el boleto mínimo pasará a costar $1.158,97.

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Para recorridos de entre 3 y 6 kilómetros, la tarifa subirá a $1.303,83. Los valores corresponden a usuarios con SUBE registrada y pueden variar según la extensión del viaje.

En CABA, en cambio, las líneas bajo jurisdicción porteña tendrán una suba del 4,1% y el boleto mínimo quedará en $887,99.

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El transporte ferroviario metropolitano también cambia desde septiembre. Las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur tendrán el último tramo del esquema de actualización anunciado anteriormente.

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El boleto mínimo con SUBE registrada pasará de $420 a $480. La segunda sección costará $669 y la tercera llegará a $833.

Para quienes viajan todos los días por trabajo o estudio, la diferencia acumulada durante un mes puede convertirse en uno de los aumentos más importantes del presupuesto cotidiano.

Subte: nuevo precio desde septiembre

El subte porteño también volverá a aumentar. La tarifa pasará de $1.621 a $1.753 por viaje. Quienes no tengan la SUBE registrada pagan un valor superior.

El incremento alcanza especialmente a residentes del AMBA que combinan tren o colectivo con subte para llegar a sus trabajos en CABA.

Colegios privados en Provincia suben 2,5%

Las instituciones privadas bonaerenses que reciben aporte estatal aplicarán un nuevo incremento del 2,5% en septiembre.

Los topes dependen del nivel educativo y del porcentaje de subvención. En Inicial y Primaria, por ejemplo, las cuotas máximas irán desde $38.070 para colegios con aporte estatal del 100% hasta $172.180 para los que reciben 40%.

En INFOZONA publicamos la tabla completa con los nuevos valores de los colegios privados bonaerenses para septiembre según nivel y aporte estatal.

Prepagas: aumentos de hasta 2,5%

Al menos cinco grandes empresas de medicina prepaga comunicaron ajustes que llegan hasta el 2,5% para septiembre. La actualización también puede trasladarse a copagos según el plan.

Como los porcentajes no son idénticos para todas las compañías y coberturas, conviene revisar la notificación recibida durante agosto. La Superintendencia de Servicios de Salud mantiene un comparador oficial de valores de planes de medicina prepaga.

Alquileres: algunos contratos tendrán una suba superior al 35%

Los contratos que todavía continúan alcanzados por el mecanismo anual de la antigua Ley de Alquileres y actualizan en septiembre tendrán un incremento cercano al 35,52% mediante el Índice de Contratos de Locación.

Esto no significa que todos los alquileres aumenten ese porcentaje. Los contratos celebrados bajo el régimen posterior pueden tener actualizaciones trimestrales, cuatrimestrales o semestrales según lo pactado y utilizar otros índices.

Por eso, antes de calcular el nuevo importe hay que revisar la fecha de inicio, la frecuencia de actualización y el indicador establecido en el contrato.

Internet, cable y telefonía también tendrán ajustes

Distintas empresas comenzaron a informar aumentos de alrededor del 2,5% para servicios de internet, televisión por cable y telefonía. El porcentaje depende de cada compañía y del plan contratado.

En estos casos no existe una tarifa única nacional, por lo que el monto final debe consultarse en la factura o comunicación enviada por el prestador.

Qué aumentos todavía faltan definirse

Al cierre de este viernes 28 de agosto todavía pueden aparecer novedades vinculadas con electricidad, gas y combustibles. Por eso, no conviene sumar porcentajes como definitivos hasta que exista una resolución o comunicación concreta para septiembre.

En el caso de la nafta y el gasoil también resta conocer qué decisión tomará el Gobierno con la actualización pendiente de los impuestos que inciden en el precio final.

Cuenta DNI puede ayudar a compensar parte de los gastos

Para los bonaerenses, septiembre también llega con promociones bancarias que pueden aliviar una parte de las compras habituales. Banco Provincia mantiene beneficios y reintegros en distintos rubros mediante su billetera digital.

A continuación podés consultar los descuentos de Cuenta DNI para septiembre, con días y topes de reintegro.

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El arranque del mes tendrá así una combinación de aumentos especialmente concentrada en transporte, educación, salud y vivienda. Para medir el impacto real en cada hogar será clave distinguir los ajustes generales de aquellos que dependen de contratos o empresas particulares.

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