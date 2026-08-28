Todos los aumentos que llegan en septiembre 2026: qué sube y cuánto habrá que pagar

Septiembre de 2026 comenzará con una serie de aumentos ya confirmados en transporte, alquileres, colegios privados y prepagas. Para quienes viven en la Provincia de Buenos Aires, uno de los cambios más visibles estará en el boleto de colectivo, aunque también subirán los trenes metropolitanos y distintos servicios.
Algunas actualizaciones empiezan a regir desde el martes 1° y otras dependen de la fecha particular de cada contrato o facturación. Además, todavía quedan rubros que pueden sumar novedades antes de que termine agosto, como las tarifas de energía y el componente impositivo de los combustibles.
Colectivos bonaerenses: cuánto costará el boleto
Las líneas provinciales que circulan por el Gran Buenos Aires tendrán un ajuste del 4,7%. Con la actualización, el boleto mínimo pasará a costar $1.158,97.
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Para recorridos de entre 3 y 6 kilómetros, la tarifa subirá a $1.303,83. Los valores corresponden a usuarios con SUBE registrada y pueden variar según la extensión del viaje.
En CABA, en cambio, las líneas bajo jurisdicción porteña tendrán una suba del 4,1% y el boleto mínimo quedará en $887,99.
Los trenes tendrán una suba del 14,29%
El transporte ferroviario metropolitano también cambia desde septiembre. Las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur tendrán el último tramo del esquema de actualización anunciado anteriormente.
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El boleto mínimo con SUBE registrada pasará de $420 a $480. La segunda sección costará $669 y la tercera llegará a $833.
Para quienes viajan todos los días por trabajo o estudio, la diferencia acumulada durante un mes puede convertirse en uno de los aumentos más importantes del presupuesto cotidiano.
Subte: nuevo precio desde septiembre
El subte porteño también volverá a aumentar. La tarifa pasará de $1.621 a $1.753 por viaje. Quienes no tengan la SUBE registrada pagan un valor superior.
El incremento alcanza especialmente a residentes del AMBA que combinan tren o colectivo con subte para llegar a sus trabajos en CABA.
Colegios privados en Provincia suben 2,5%
Las instituciones privadas bonaerenses que reciben aporte estatal aplicarán un nuevo incremento del 2,5% en septiembre.
Los topes dependen del nivel educativo y del porcentaje de subvención. En Inicial y Primaria, por ejemplo, las cuotas máximas irán desde $38.070 para colegios con aporte estatal del 100% hasta $172.180 para los que reciben 40%.
En INFOZONA publicamos la tabla completa con los nuevos valores de los colegios privados bonaerenses para septiembre según nivel y aporte estatal.
Prepagas: aumentos de hasta 2,5%
Al menos cinco grandes empresas de medicina prepaga comunicaron ajustes que llegan hasta el 2,5% para septiembre. La actualización también puede trasladarse a copagos según el plan.
Como los porcentajes no son idénticos para todas las compañías y coberturas, conviene revisar la notificación recibida durante agosto. La Superintendencia de Servicios de Salud mantiene un comparador oficial de valores de planes de medicina prepaga.
Alquileres: algunos contratos tendrán una suba superior al 35%
Los contratos que todavía continúan alcanzados por el mecanismo anual de la antigua Ley de Alquileres y actualizan en septiembre tendrán un incremento cercano al 35,52% mediante el Índice de Contratos de Locación.
Esto no significa que todos los alquileres aumenten ese porcentaje. Los contratos celebrados bajo el régimen posterior pueden tener actualizaciones trimestrales, cuatrimestrales o semestrales según lo pactado y utilizar otros índices.
Por eso, antes de calcular el nuevo importe hay que revisar la fecha de inicio, la frecuencia de actualización y el indicador establecido en el contrato.
Internet, cable y telefonía también tendrán ajustes
Distintas empresas comenzaron a informar aumentos de alrededor del 2,5% para servicios de internet, televisión por cable y telefonía. El porcentaje depende de cada compañía y del plan contratado.
En estos casos no existe una tarifa única nacional, por lo que el monto final debe consultarse en la factura o comunicación enviada por el prestador.
Qué aumentos todavía faltan definirse
Al cierre de este viernes 28 de agosto todavía pueden aparecer novedades vinculadas con electricidad, gas y combustibles. Por eso, no conviene sumar porcentajes como definitivos hasta que exista una resolución o comunicación concreta para septiembre.
En el caso de la nafta y el gasoil también resta conocer qué decisión tomará el Gobierno con la actualización pendiente de los impuestos que inciden en el precio final.
Cuenta DNI puede ayudar a compensar parte de los gastos
Para los bonaerenses, septiembre también llega con promociones bancarias que pueden aliviar una parte de las compras habituales. Banco Provincia mantiene beneficios y reintegros en distintos rubros mediante su billetera digital.
A continuación podés consultar los descuentos de Cuenta DNI para septiembre, con días y topes de reintegro.
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El arranque del mes tendrá así una combinación de aumentos especialmente concentrada en transporte, educación, salud y vivienda. Para medir el impacto real en cada hogar será clave distinguir los ajustes generales de aquellos que dependen de contratos o empresas particulares.