Todos los aumentos que llegan en septiembre 2026: qué sube y cuánto habrá que pagar

Septiembre de 2026 comenzará con una serie de aumentos ya confirmados en transporte, alquileres, colegios privados y prepagas. Para quienes viven en la Provincia de Buenos Aires, uno de los cambios más visibles estará en el boleto de colectivo, aunque también subirán los trenes metropolitanos y distintos servicios.

Algunas actualizaciones empiezan a regir desde el martes 1° y otras dependen de la fecha particular de cada contrato o facturación. Además, todavía quedan rubros que pueden sumar novedades antes de que termine agosto, como las tarifas de energía y el componente impositivo de los combustibles.

Colectivos bonaerenses: cuánto costará el boleto

Las líneas provinciales que circulan por el Gran Buenos Aires tendrán un ajuste del 4,7%. Con la actualización, el boleto mínimo pasará a costar $1.158,97.

Para recorridos de entre 3 y 6 kilómetros, la tarifa subirá a $1.303,83. Los valores corresponden a usuarios con SUBE registrada y pueden variar según la extensión del viaje.

En CABA, en cambio, las líneas bajo jurisdicción porteña tendrán una suba del 4,1% y el boleto mínimo quedará en $887,99.

Los trenes tendrán una suba del 14,29%

El transporte ferroviario metropolitano también cambia desde septiembre. Las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur tendrán el último tramo del esquema de actualización anunciado anteriormente.

El boleto mínimo con SUBE registrada pasará de $420 a $480. La segunda sección costará $669 y la tercera llegará a $833.

Para quienes viajan todos los días por trabajo o estudio, la diferencia acumulada durante un mes puede convertirse en uno de los aumentos más importantes del presupuesto cotidiano.

Subte: nuevo precio desde septiembre

El subte porteño también volverá a aumentar. La tarifa pasará de $1.621 a $1.753 por viaje. Quienes no tengan la SUBE registrada pagan un valor superior.

El incremento alcanza especialmente a residentes del AMBA que combinan tren o colectivo con subte para llegar a sus trabajos en CABA.

Colegios privados en Provincia suben 2,5%

Las instituciones privadas bonaerenses que reciben aporte estatal aplicarán un nuevo incremento del 2,5% en septiembre.

Los topes dependen del nivel educativo y del porcentaje de subvención. En Inicial y Primaria, por ejemplo, las cuotas máximas irán desde $38.070 para colegios con aporte estatal del 100% hasta $172.180 para los que reciben 40%.

En INFOZONA publicamos la tabla completa con los nuevos valores de los colegios privados bonaerenses para septiembre según nivel y aporte estatal.

Prepagas: aumentos de hasta 2,5%

Al menos cinco grandes empresas de medicina prepaga comunicaron ajustes que llegan hasta el 2,5% para septiembre. La actualización también puede trasladarse a copagos según el plan.

Como los porcentajes no son idénticos para todas las compañías y coberturas, conviene revisar la notificación recibida durante agosto. La Superintendencia de Servicios de Salud mantiene un comparador oficial de valores de planes de medicina prepaga.

Alquileres: algunos contratos tendrán una suba superior al 35%

Los contratos que todavía continúan alcanzados por el mecanismo anual de la antigua Ley de Alquileres y actualizan en septiembre tendrán un incremento cercano al 35,52% mediante el Índice de Contratos de Locación.

Esto no significa que todos los alquileres aumenten ese porcentaje. Los contratos celebrados bajo el régimen posterior pueden tener actualizaciones trimestrales, cuatrimestrales o semestrales según lo pactado y utilizar otros índices.

Por eso, antes de calcular el nuevo importe hay que revisar la fecha de inicio, la frecuencia de actualización y el indicador establecido en el contrato.

Internet, cable y telefonía también tendrán ajustes

Distintas empresas comenzaron a informar aumentos de alrededor del 2,5% para servicios de internet, televisión por cable y telefonía. El porcentaje depende de cada compañía y del plan contratado.

En estos casos no existe una tarifa única nacional, por lo que el monto final debe consultarse en la factura o comunicación enviada por el prestador.

Qué aumentos todavía faltan definirse

Al cierre de este viernes 28 de agosto todavía pueden aparecer novedades vinculadas con electricidad, gas y combustibles. Por eso, no conviene sumar porcentajes como definitivos hasta que exista una resolución o comunicación concreta para septiembre.

En el caso de la nafta y el gasoil también resta conocer qué decisión tomará el Gobierno con la actualización pendiente de los impuestos que inciden en el precio final.

Cuenta DNI puede ayudar a compensar parte de los gastos

Para los bonaerenses, septiembre también llega con promociones bancarias que pueden aliviar una parte de las compras habituales. Banco Provincia mantiene beneficios y reintegros en distintos rubros mediante su billetera digital.

A continuación podés consultar los descuentos de Cuenta DNI para septiembre, con días y topes de reintegro.

El arranque del mes tendrá así una combinación de aumentos especialmente concentrada en transporte, educación, salud y vivienda. Para medir el impacto real en cada hogar será clave distinguir los ajustes generales de aquellos que dependen de contratos o empresas particulares.