Sueldos docentes en Provincia: la diferencia entre maestro, preceptor y profesor en noviembre

La escala salarial de noviembre vuelve a poner sobre la mesa una diferencia que no siempre se explica cuando se anuncia un aumento docente: no cobra lo mismo un maestro de grado, un preceptor o un profesor con 20 módulos, incluso cuando todos están alcanzados por la misma paritaria bonaerense.

El acuerdo firmado en octubre fijó una suba del 6% en dos tramos sobre los salarios de septiembre. Sin embargo, para conocer cuánto representa en el bolsillo hay que mirar el cargo, la dedicación, la antigüedad y los adicionales de cada liquidación.

Los valores de referencia difundidos para noviembre permiten comparar cargos concretos y entender por qué el porcentaje de aumento, por sí solo, no alcanza para responder cuánto cobra un docente de la provincia de Buenos Aires.

Cuánto cobran maestros, preceptores y profesores en noviembre

Las siguientes cifras son referencias de bolsillo para los cargos y antigüedades indicados. No representan un mínimo universal ni permiten calcular automáticamente el ingreso de cualquier docente.

Cargo Sin antigüedad Con 10 años Preceptor $842.670,89 $939.044,83 Maestro de grado $973.521,59 $1.079.689,60 Maestro de grado de quinta hora $1.212.124,34 $1.344.934,25 Profesor con 20 módulos $1.269.184,95 $1.462.944,18

La comparación muestra una diferencia relevante entre la jornada simple, la quinta hora y los cargos por módulos. No corresponde comparar a un profesor con menos módulos con el ejemplo de 20 módulos de la tabla.

Qué diferencia hace tener diez años de antigüedad

En el ejemplo de maestro de grado, la referencia pasa de $973.521,59 a $1.079.689,60 con diez años. Para un preceptor, los valores comparados son $842.670,89 y $939.044,83. En ambos casos, el reconocimiento de la trayectoria laboral modifica el importe final.

La antigüedad no es el único factor. También pueden incidir la ubicación de la escuela, la modalidad, el tipo de designación y las bonificaciones que correspondan. Por eso, una tabla general es útil para orientarse, pero no reemplaza el recibo individual.

Por qué el 6% de aumento no se aplica sobre el último depósito

La Provincia informó un incremento de 3% en octubre y otro 3% en noviembre, calculados sobre septiembre. La suma de los dos tramos da 6% sobre esa base, sin que el segundo tramo se calcule automáticamente sobre el primero.

Además, el mes de devengamiento y el mes de acreditación son distintos. Los haberes de octubre se perciben en noviembre; la actualización correspondiente a noviembre se verá cuando se liquide ese período, conforme al calendario oficial.

Para una explicación detallada del esquema y de otros cargos, podés consultar los nuevos sueldos docentes de noviembre por cargo, una cobertura complementaria de INFOZONA.

Cómo consultar la escala salarial oficial

El Ministerio de Economía bonaerense publica la escala salarial de la Ley 10.579 para noviembre de 2026. Ese documento es la referencia para revisar los básicos y las categorías del régimen docente provincial.

Hay que distinguir entre básico, bruto y neto. El básico integra la liquidación, el bruto suma los conceptos correspondientes antes de descuentos y el neto es el importe efectivamente percibido. Confundir esas tres cifras puede producir comparaciones incorrectas.

Qué ocurre con los docentes que trabajan en más de una escuela

Quienes acumulan horas, módulos o cargos pueden tener una composición salarial diferente de los ejemplos de jornada simple. No es correcto multiplicar cualquier cifra de bolsillo sin considerar topes, incompatibilidades, adicionales y descuentos aplicables.

También conviene comprobar si la comparación corresponde a una misma cantidad de horas de trabajo. Un profesor con 20 módulos y un maestro de grado no representan necesariamente dedicaciones idénticas.

La próxima fecha clave para los salarios docentes

El acuerdo de octubre incluyó el compromiso oficial de reabrir las negociaciones paritarias en diciembre de 2026. Esa instancia puede modificar el escenario de fin de año, pero todavía no equivale a un nuevo porcentaje confirmado.

El comunicado provincial sobre el acuerdo está disponible en el sitio oficial del Gobierno bonaerense. Mientras se espera la próxima mesa, la información verificable es la escala de noviembre y el esquema de dos tramos ya aprobado.

En definitiva, la pregunta sobre cuánto cobra un docente en noviembre necesita siempre una segunda precisión: qué cargo desempeña, con cuánta antigüedad y bajo qué dedicación. Esa diferencia es la que explica las brechas entre las cifras de la tabla.