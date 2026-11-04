Kicillof brindará hoy una conferencia de prensa en luján por la histórica visita del papa león xiv

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezará este miércoles una conferencia de prensa en la ciudad de Luján para presentar los detalles del operativo que se desplegará con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para la próxima semana.

La actividad se desarrollará a las 10:30 horas en el Museo de Bellas Artes de Luján, donde el mandatario bonaerense estará acompañado por autoridades eclesiásticas, funcionarios provinciales y representantes del municipio anfitrión.

Entre los participantes estarán el arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig, el intendente Leonardo Boto y los ministros provinciales Javier Alonso, de Seguridad; Nicolás Kreplak, de Salud; Carlos Bianco, de Gobierno; y la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez.

Un importante operativo para recibir a miles de peregrinos

Durante la conferencia se darán a conocer las principales medidas de organización previstas para recibir a los fieles que llegarán desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y del resto del país.

La presentación incluirá información sobre cortes de tránsito, restricciones vehiculares, accesos habilitados, transporte público, estacionamientos, seguridad y asistencia sanitaria.

El Gobierno bonaerense trabaja junto con el municipio de Luján y las autoridades religiosas en un dispositivo especial para garantizar el desarrollo de las actividades.

El miércoles 11 será el acontecimiento central

La visita del papa León XIV tendrá uno de sus momentos más importantes el miércoles 11 de noviembre, a las 10:00 horas, cuando presida una multitudinaria celebración religiosa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Las autoridades trabajan con previsiones de asistencia que podrían superar el millón de personas.

Para esa jornada se contempla la instalación de más de 85 puestos de asistencia, hospitales intermedios y dispositivos de atención de emergencias, además de la participación de miles de voluntarios y efectivos de distintas fuerzas de seguridad.

También se prevé reforzar los servicios ferroviarios y establecer estacionamientos especiales en los accesos a la ciudad, con el propósito de facilitar el desplazamiento de los peregrinos.