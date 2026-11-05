Se complicó el estado de salud del jinete accidentado en la fiesta del talar: debieron operarlo nuevamente

La recuperación de Luis Antonio Prátula, el reconocido jinete oriundo de Tres Arroyos que sufrió un grave accidente durante la Fiesta del Talar, en General Madariaga, presentó una nueva complicación en las últimas horas, generando preocupación entre sus familiares, amigos y el ambiente tradicionalista.

Prátula continúa internado en el Hospital Interzonal General de Agudos San Martín de La Plata, donde debió ser sometido a una nueva intervención quirúrgica durante la noche del miércoles 4 de noviembre, luego de que los médicos detectaran una complicación en la zona abdominal.

Una nueva operación y una complicación inesperada

Prátula tenía previsto afrontar una cirugía para la colocación de una prótesis de cadera, como parte del tratamiento de las graves lesiones sufridas durante el accidente.

Sin embargo, los profesionales detectaron la presencia de aire en la cavidad abdominal, una situación que obligó a modificar el procedimiento previsto y realizar una exploración quirúrgica.

Durante la intervención, los médicos debieron extirpar una parte del colon y colocar dos bolsas provisorias. También encontraron líquido cuyo origen todavía debe determinarse mediante estudios específicos.

Debido a la importante inflamación, el equipo médico resolvió mantener temporalmente el abdomen abierto, bajo estricta vigilancia, para facilitar el seguimiento de su evolución y evaluar la necesidad de nuevas intervenciones.

Como consecuencia de este cuadro, la cirugía para colocarle una prótesis de cadera quedó suspendida hasta nuevo aviso.

El grave accidente en General Madariaga

El episodio ocurrió el pasado jueves 29 de octubre, cuando Prátula participaba de una jineteada en la categoría Grupa durante la 31ª edición de la tradicional Fiesta del Talar.

En plena competencia sufrió una violenta caída y quedó debajo del caballo, que le provocó una fractura de pelvis acompañada de una importante hemorragia interna.

Inicialmente fue asistido en el Hospital Municipal de General Madariaga, donde recibió atención de urgencia y fue intervenido quirúrgicamente.

Ante la gravedad de las lesiones, el viernes 30 de octubre se dispuso su traslado mediante un vuelo sanitario a la ciudad de La Plata, para continuar su tratamiento en un establecimiento de mayor complejidad.

Preocupación y expectativa por su evolución

Durante los primeros días de internación en La Plata, el jinete había mostrado señales alentadoras de recuperación, al punto de que los médicos evaluaban avanzar con la cirugía de cadera.

No obstante, la complicación abdominal detectada modificó el tratamiento previsto y ahora la prioridad es controlar esta nueva situación antes de continuar con los procedimientos traumatológicos.

Por el momento, no se difundió un nuevo pronóstico médico definitivo. Las próximas horas serán importantes para evaluar su respuesta a la intervención y determinar los siguientes pasos.

Luis Prátula es bicampeón del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, una de las competencias más importantes del tradicionalismo argentino.

Su delicada situación mantiene en permanente expectativa a familiares, amigos y numerosos referentes de la actividad, que continúan expresando su acompañamiento y sus deseos de recuperación.